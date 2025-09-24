fechar
Programação da TV, 05.09: 'Turma do Barra' traz muita diversão para esta sexta-feira na 'TV Jornal'

'Turma do Barra', apresentado por Flávio Barra, vai trazer muito entretenimento no programa desta sexta-feira. Confira a programação da TV

Por JC Publicado em 24/09/2025 às 12:57
- JC Imagem

TV Jornal / SBT 2

  • 04:45 – SBT News – Manhã
  • 06:30 – Primeiro Impacto PE
  • 07:30 – SBT Manhã
  • 08:30 – Bom Dia & Cia com Patati Patatá
  • 09:30 – Primeiro Impacto
  • 11:00 – Cotidiano
  • 11:30 – TV Jornal Meio Dia
  • 13:15 – Turma do Barra
  • 13:45 – Maria do Bairro
  • 14:30 – Casos de Família
  • 15:30 – Fofocalizando
  • 16:45 – A Caverna Encantada
  • 17:45 – E Agora, Quem Vai Ficar com a Mamãe?
  • 18:30 – O Povo Na TV
  • 19:45 – SBT Brasil
  • 21:00 – As Filhas da Senhora Garcia
  • 22:15 – Programa do Ratinho
  • 23:15 – Tela de Sucessos: No Limite do Perigo
  • 00:45 – The Noite
  • 01:45 – Operação Mesquita
  • 02:15 – SBT Podenight

TV Tribuna / Band 4

  • 05:45 – Profeta Vinícius Iracet
  • 06:00 – Igreja Cristo Para as Nações
  • 06:45 – Jornal Bandnews
  • 07:00 – Valor da Vida
  • 08:00 – Agro Band
  • 08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:35 – Bora Brasil
  • 11:00 – Jogo Aberto
  • 12:00 – Jornal da Tribuna
  • 13:00 – Jogo Aberto Pernambuco
  • 13:50 – Hora da Treta
  • 14:10 – Bem Você
  • 14:30 – Melhor da Tarde
  • 16:00 – Brasil Urgente
  • 17:30 – Brasil Urgente Pernambuco
  • 18:50 – Jornal da Tribuna – 2ª Edição
  • 19:20 – Jornal da Band
  • 20:30 – Café Com Aroma de Mulher
  • 21:25 – Show da Fé
  • 22:20 – Perrengue do Dia
  • 22:30 – Melhor da Noite
  • 00:00 – Jornal da Noite
  • 01:00 – Esporte Total

REDE TV / Canal 6

  • 05:00 – Igreja Internacional da Graça de Deus
  • 08:30 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 09:30 – Ultrafarma
  • 10:00 – Fica Com a Gente
  • 11:30 – Bola na Rede
  • 12:50 – Elas Em Jogo
  • 13:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 15:00 – A Tarde é Sua
  • 17:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 18:00 – Brasil do Povo
  • 19:55 – Rede TV! News
  • 20:30 – Igreja Universal da Graça de Deus
  • 21:30 – TV Fama
  • 22:45 – Operação de Risco
  • 00:30 – Leitura Dinâmica
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV Guararapes / Record 9

  • 06:30 – Balanço Geral PE
  • 08:30 – Fala Brasil
  • 09:30 – Hoje em Dia
  • 11:00 – Balanço Geral PE
  • 14:40 – Vem Pernambuco
  • 15:30 – O Rico e Lázaro
  • 16:30 – Cidade Alerta
  • 18:00 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 18:05 – Esporte Record Pernambuco
  • 18:15 – Cidade Alerta Pernambuco
  • 19:20 – Jornal Guararapes
  • 19:55 – Jornal da Record
  • 21:00 – Paulo, O Apóstolo
  • 22:00 – Reis
  • 22:45 – Quilos Mortais
  • 00:30 – Jornal da Record
  • 00:45 – Programação IURD

TVU / TV Brasil 11

  • 06:00 – Olhar Independente
  • 06:30 – Bem Viver
  • 07:00 – TV Brasil Animada
  • 12:30 – Stadium 1º Tempo
  • 12:45 – Repórter Brasil Tarde
  • 13:30 – Bem Bahia
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Rastro dos Bichos
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sem Censura
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Stadium
  • 19:00 – Repórter Brasil Noite
  • 20:00 – Sangue Oculto
  • 21:00 – Sessão de Cinema: O Contato
  • 23:00 – Canal da Quebrada
  • 23:30 – Sem Censura
  • 01:30 – Sangue Oculto
  • 02:30 – Canal da Quebrada
  • 03:00 – Sessão de Cinema: O Contato
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV Globo 13

  • 04:00 – Hora Um
  • 06:00 – Bom Dia Pernambuco
  • 08:30 – Bom Dia Brasil
  • 09:30 – Encontro
  • 10:35 – Mais Você
  • 11:45 – NE1
  • 13:00 – Globo Esporte
  • 13:25 – Jornal Hoje
  • 14:45 – Terra Nostra
  • 15:15 – História de Amor
  • 15:45 – Sessão da Tarde: Fé de Um Campeão
  • 17:25 – A Viagem
  • 18:25 – Êta Mundo Melhor!
  • 19:10 – NE2
  • 19:40 – Dona de Mim
  • 20:30 – Jornal Nacional
  • 21:20 – Vale Tudo
  • 22:25 – Estrela da Casa
  • 23:05 – Globo Repórter
  • 23:55 – Jornal da Globo
  • 00:45 – Conversa Com Bial
  • 01:25 – Dona de Mim (Reprise)
  • 02:10 – Comédia na Madrugada
  • 02:50 – Corujão I: Três Verões
  • 04:30 – Corujão II – Avental Rosa

