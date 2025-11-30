fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 30/11: Florinda Meza, atriz de Dona Florinda, estará no Domingo Legal

Florinda Meza, a eterna intérprete de Dona Florinda, fará uma participação ao vivo no Domingo Legal neste domingo (30), a partir das 11h15

Por JC Publicado em 30/11/2025 às 17:03
Florinda Meza, atriz de Dona Florinda
Florinda Meza, atriz de Dona Florinda - Divulgação

TV JORNAL/SBT 2

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Show do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Clube do Chaves
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:00 – Ponto de Vista
08:30 – Tá Ligado
08:45 – Consórcio Meira Lins
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Auto Motor
10:30 – Viva Sorte
12:00 – Show do Esporte
12:30 – Fórmula 1: GP do Qatar
15:00 – Show do Esporte
15:20 – Stock Car: Etapa de Brasilia (DF)
16:45 – MasterChef Celebridades (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – O Som dos Oceanos
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – Pix da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
13:45 – A Hora do Zap
18:00 – American Zone
19:00 – Para Aqui!
22:30 – Rodada de Negócios
23:00 – VT - Campeonato Alemão: Eintracht Frankfurt x Wolfsburg
00:00 – Mega Sonho
01:00 –Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Cine Maior: Invasão ao Serviço Secreto
15:45 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:30 – A Fazenda
23:15 – Esporte Record
00:15 – Chicago Fire
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras da Vida
08:00– Santa Missa
09:00– Vale Agrícola
10:00– Canto e Sabor do Brasil
11:00– Restauro
11:30– Sessão de Cinema: Swingueira
13:00– Samba na Gamboa
14:00– Brasil Visto de Cima
14:30– Brasil Sobre Duas Rodas
15:00– Sankofa – A África que te Habita
15:30– Expedições
16:00– Sessão de Cinema I: Yugo e Lala
17:30–A COP da Amazônia
18:30– Faróis do Brasil
19:00– Parques do Brasil
19:30– Brasil no Mundo
20:30– Brasil Esporte
21:30– Sessão de Cinema I: O Bandido da Luz Vermelha
23:15– Sessão de Cinema II: Mulher Oceano
01:00– Sessão de Cinema III: Túlio Piva – Pandeiro de Prata
02:00– Sessão de Cinema IV: Último Domingo
02:30– Brasil no Mundo
03:30– Parques do Brasil
04:00– Brasil Sobre Duas Rodas
04:30– Sankofa – A África que te Habita
05:00– Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Creed III
14:20 –Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: Corinthians x Botafogo
18:10 –Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Irracional: A Ciência do Crime
00:40 – Domingo Maior: Invasão
02:15 – Comédia na Madrugada I
03:10 – Comédia na Madrugada II

