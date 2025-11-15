fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 16/11: Domingo Legal, Roda a Roda Jequiti e Programa Silvio Santos na TV Jornal

Programação animada da TV Jornal/SBT neste domingo começa a partir das 11h15 e se estende até meia noite. Confira programação completa

Por JC Publicado em 15/11/2025 às 18:53
Patrícia Abravanel apresenta o Programa Silvio Santos
Patrícia Abravanel apresenta o Programa Silvio Santos - GABRIEL CARDOSO/SBT

Clique aqui e escute a matéria

TV JORNAL/SBT 2

  • 07:00 – Pé Na Estrada
  • 07:30 – SBT Sports
  • 08:30 – Show do Motor
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Clube do Chaves
  • 10:15 – Notícias Impressionantes
  • 11:00 – Sorteio da Tele Sena
  • 11:15 – Domingo Legal
  • 18:15 – Roda a Roda Jequiti
  • 19:00 – Programa Silvio Santos
  • 00:00 – The Chosen
  • 01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

  • 05:30 – +Info
  • 06:00 – Band Kids
  • 07:30 – Ponto de Vista
  • 08:30 – Tá Ligado
  • 08:45 – Consórcio Meira Lins
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – Band Esporte
  • 10:30 – Viva Sorte
  • 12:00 – Show do Esporte
  • 16:00 – MasterChef Confeitaria (R)
  • 18:00 – Apito Final
  • 20:00 – Perrengue na Band
  • 22:00 – Planeta Selvagem
  • 23:00 – Canal Livre
  • 00:00 – Estilo Arte 1
  • 00:30 – Economia Pra Você
  • 01:00 – Linha de Combate (R)
  • 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL 6

  • 06:00 – Ultrafarma
  • 08:30 – Mundo Empresarial
  • 09:00 – São Paulo da Sorte
  • 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
  • 11:45 – Apeoesp
  • 11:55 – A Hora do Zap
  • 12:15 – Igreja Cristã Maranata
  • 12:45 – A Hora do Zap
  • 14:00 – Para Aqui!
  • 16:00 – Campeonato Brasileiro da Série B: Goiás x Novorizontino
  • 18:45 – American Zone
  • 19:45 – Beach Tennis: Aruba: Finais Feminina e Masculina
  • 23:00 – Rodada de Negócios
  • 23:30 – A Hora do Zap
  • 00:00 – Mega Sonho
  • 01:00 – Jogo na Tela
  • 02:00 – Madrugada Animada
  • 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

  • 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
  • 08:00 – Que Arretado Especial
  • 08:30 – Vida OnCast
  • 09:00 – PE da Sorte
  • 10:00 – BregosoCast
  • 10:30 – Poder e Negócios
  • 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
  • 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
  • 13:45 – Cine Maior: A Profissional
  • 15:45 – Acerte ou Caia
  • 18:15 – Domingo Espetacular
  • 22:15 – A Fazenda
  • 23:00 – Esporte Record
  • 00:00 – Chicago Fire
  • 01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11

  • 06:00 – Retratos de Fé
  • 06:30 – De Volta às Escrituras
  • 07:00 – Palavras da Vida
  • 08:00 – Santa Missa
  • 09:00 – Vale Agrícola
  • 10:00 – Canto e Sabor do Brasil
  • 11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
  • 11:30 – Sessão de Cinema: Paralamas em Close-Up
  • 13:00 – Samba na Gamboa
  • 14:00 – Brasil Visto de Cima
  • 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
  • 15:30 – Expedições
  • 16:00 – Sessão de Cinema: Planeta 51
  • 18:00 – Brasil Visto de Cima
  • 18:30 – Faróis do Brasil
  • 19:00 – Parques do Brasil
  • 19:30 – Brasil no Mundo
  • 20:30 – Brasil Esporte
  • 21:30 – Sessão de Cinema: Por um Punhado de Dólares – Os Novos Emigrados
  • 23:00 – Sessão de Cinema: O Lobo Atrás da Porta
  • 01:00 – Sessão de Cinema (Curtas): Artes da Memória e Vagalumes
  • 02:00 – Brasil no Mundo
  • 03:00 – Faróis do Brasil
  • 03:30 – Parques do Brasil
  • 04:00 – Brasil Sobre Duas Rodas
  • 04:30 – Meu Pedaço do Brasil
  • 05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

  • 05:50 – Santa Missa
  • 06:40 – Globo Repórter
  • 07:30 – Globo Comunidade PE
  • 08:00 – Auto Esporte
  • 08:30 – Globo Rural
  • 10:05 – Viver Sertanejo
  • 11:00 – Esporte Espetacular
  • 12:30 – Temperatura Máxima: Resistência
  • 14:45 – Campeões de Bilheteria: King Richard: Criando Campeãs
  • 17:00 – Domingão Com Huck
  • 20:30 – Fantástico
  • 23:35 – Melhores Momentos Rock The Mountain 2025
  • 00:20 – Domingo Maior: O Negociador
  • 02:45 – Comédia na Madrugada I
  • 03:30 – Comédia na Madrugada II

Leia também

Exposição de Animais: Último fim de semana tem Kelvis Duran e Conde Só Brega
AGENDA

Exposição de Animais: Último fim de semana tem Kelvis Duran e Conde Só Brega
Programação da TV 15/11: o Bake Off Brasil vai adoçar a sua noite de sábado
Televisão

Programação da TV 15/11: o Bake Off Brasil vai adoçar a sua noite de sábado

Compartilhe

Tags