Entretenimento | Notícia
Programação da TV, 16/11: Domingo Legal, Roda a Roda Jequiti e Programa Silvio Santos na TV Jornal
Programação animada da TV Jornal/SBT neste domingo começa a partir das 11h15 e se estende até meia noite. Confira programação completa
TV JORNAL/SBT 2
- 07:00 – Pé Na Estrada
- 07:30 – SBT Sports
- 08:30 – Show do Motor
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Clube do Chaves
- 10:15 – Notícias Impressionantes
- 11:00 – Sorteio da Tele Sena
- 11:15 – Domingo Legal
- 18:15 – Roda a Roda Jequiti
- 19:00 – Programa Silvio Santos
- 00:00 – The Chosen
- 01:00 – SBT Notícias
TV TRIBUNA/BAND 4
- 05:30 – +Info
- 06:00 – Band Kids
- 07:30 – Ponto de Vista
- 08:30 – Tá Ligado
- 08:45 – Consórcio Meira Lins
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – Band Esporte
- 10:30 – Viva Sorte
- 12:00 – Show do Esporte
- 16:00 – MasterChef Confeitaria (R)
- 18:00 – Apito Final
- 20:00 – Perrengue na Band
- 22:00 – Planeta Selvagem
- 23:00 – Canal Livre
- 00:00 – Estilo Arte 1
- 00:30 – Economia Pra Você
- 01:00 – Linha de Combate (R)
- 02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
REDE TV/CANAL 6
- 06:00 – Ultrafarma
- 08:30 – Mundo Empresarial
- 09:00 – São Paulo da Sorte
- 10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
- 11:45 – Apeoesp
- 11:55 – A Hora do Zap
- 12:15 – Igreja Cristã Maranata
- 12:45 – A Hora do Zap
- 14:00 – Para Aqui!
- 16:00 – Campeonato Brasileiro da Série B: Goiás x Novorizontino
- 18:45 – American Zone
- 19:45 – Beach Tennis: Aruba: Finais Feminina e Masculina
- 23:00 – Rodada de Negócios
- 23:30 – A Hora do Zap
- 00:00 – Mega Sonho
- 01:00 – Jogo na Tela
- 02:00 – Madrugada Animada
- 03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar
TV GUARARAPES/RECORD 9
- 07:00 – Santo Culto em Seu Lar
- 08:00 – Que Arretado Especial
- 08:30 – Vida OnCast
- 09:00 – PE da Sorte
- 10:00 – BregosoCast
- 10:30 – Poder e Negócios
- 11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
- 12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
- 13:45 – Cine Maior: A Profissional
- 15:45 – Acerte ou Caia
- 18:15 – Domingo Espetacular
- 22:15 – A Fazenda
- 23:00 – Esporte Record
- 00:00 – Chicago Fire
- 01:00 – IURD
TVU/TV BRASIL 11
- 06:00 – Retratos de Fé
- 06:30 – De Volta às Escrituras
- 07:00 – Palavras da Vida
- 08:00 – Santa Missa
- 09:00 – Vale Agrícola
- 10:00 – Canto e Sabor do Brasil
- 11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
- 11:30 – Sessão de Cinema: Paralamas em Close-Up
- 13:00 – Samba na Gamboa
- 14:00 – Brasil Visto de Cima
- 14:30 – Brasil Sobre Duas Rodas
- 15:00 – Meu Pedaço do Brasil
- 15:30 – Expedições
- 16:00 – Sessão de Cinema: Planeta 51
- 18:00 – Brasil Visto de Cima
- 18:30 – Faróis do Brasil
- 19:00 – Parques do Brasil
- 19:30 – Brasil no Mundo
- 20:30 – Brasil Esporte
- 21:30 – Sessão de Cinema: Por um Punhado de Dólares – Os Novos Emigrados
- 23:00 – Sessão de Cinema: O Lobo Atrás da Porta
- 01:00 – Sessão de Cinema (Curtas): Artes da Memória e Vagalumes
- 02:00 – Brasil no Mundo
- 03:00 – Faróis do Brasil
- 03:30 – Parques do Brasil
- 04:00 – Brasil Sobre Duas Rodas
- 04:30 – Meu Pedaço do Brasil
- 05:00 – Brasil Visto de Cima
TV GLOBO 13
- 05:50 – Santa Missa
- 06:40 – Globo Repórter
- 07:30 – Globo Comunidade PE
- 08:00 – Auto Esporte
- 08:30 – Globo Rural
- 10:05 – Viver Sertanejo
- 11:00 – Esporte Espetacular
- 12:30 – Temperatura Máxima: Resistência
- 14:45 – Campeões de Bilheteria: King Richard: Criando Campeãs
- 17:00 – Domingão Com Huck
- 20:30 – Fantástico
- 23:35 – Melhores Momentos Rock The Mountain 2025
- 00:20 – Domingo Maior: O Negociador
- 02:45 – Comédia na Madrugada I
- 03:30 – Comédia na Madrugada II