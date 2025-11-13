Resumo das novelas, 14.11: Incêndio deixa Maria desaparecida em 'Maria do Bairro'
Durante o incêndio, Maria tenta salvar Penélope, mas acaba presa nas chamas. Ela fica desaparecida. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Esmeralda e José Armando ficam amigos. Florzinha encontra-se com Esmeralda e a convida para uma festa. Esmeralda vai visitar o Dr. Malaver. Durante a festa, Graziela, noiva de José Armando, fica aborrecida e avisa a José Armando que irá se deitar. Fátima, sua mãe, segue a filha. Rodolfo e Branca também se retiram. Esmeralda chega a festa. José Armando a tira para dançar. Depois da dança, os dois ficam a ponto de se beijar.
(14h15) Maria do Bairro
Luís Fernando deixa claro para Soraya que só se casará com ela por vingança. No pátio, Rosenda espanca Graça, e Maria tenta impedir a agressão. Gonçalo anuncia a Nandinho, Agripina e Vera Cruz que se casará com Maria. A diretora chega durante a confusão, ouve a denúncia de Maria e demite Rosenda. Graça é levada para a enfermaria. Tita percebe que ainda ama Aldo. Gonçalo descobre que a soltura de Maria será no dia seguinte. A diretora confirma a libertação de Maria por falta de provas. Maria pede que Penélope seja retirada da cela de castigo. Nandinho questiona Luís Fernando sobre o divórcio e ameaça nunca perdoá-lo. Um curto-circuito provoca um incêndio de grandes proporções no presídio. Maria tenta salvar Penélope, mas acaba presa nas chamas. Após a evacuação, a contagem revela que quatro detentas, Maria entre elas, estão desaparecidas.
(15h) Rubi
Liliam e Elisa se encontram na construtora de Genaro. Hilda avisa o chefe sobre a presença das duas, e ele teme que elas desconfiem da situação. Rubi procura Alessandro novamente, fingindo querer alertá-lo sobre Sônia. Ele responde que já sabe de tudo, pois Sônia é sincera. Lorena revela a Heitor que Rubi a usou para encontrá-lo no Vale Bravo. Heitor, furioso, exige que Elisa pare de se intrometer em seu casamento e tenta convencer Genaro a contar a verdade para suas duas famílias. Rubi telefona para Alessandro, que desliga. Toledo liga para o médico pedindo ajuda, e ao chegar à praia, Rubi o abraça e diz que quer ficar com ele.
(17h45) Coração Indomável
Otávio e Eduardo levam Miguel ao cassino, onde Eduardo o apresenta a Raiza como um fazendeiro milionário. Otávio e Maria Alessandra trocam sorrisos. Ao carregar Miguel, bêbado, os pilotos encontram Maria Alessandra, e Miguel fica chocado com a semelhança dela com Maricruz. O Governador avisa Dóris que investigará Otávio e exige que ela se case. No cassino, Maria Alessandra diz a Dóris que Otávio foi embora por causa de Miguel. O Governador pede a Otávio que acompanhe Dóris, pois ele ficará com Maria Alessandra. A jovem declara seu amor a Otávio e o beija, mas ele afirma não poder corresponder. Maria Alessandra aconselha o Governador a não permitir o casamento da filha, alertando que Otávio é um oportunista.
(21h) A-Mar
Sergio aproveita o momento vulnerável de Estrella para pedir uma segunda oportunidade. Estrella confessa a Sergio que não quer que Azul crie muitas esperanças de formar uma família, já que em algum momento cada um seguirá um caminho diferente. Perla, ao saber que Valentín retomou seu romance com Matilde, começa a chorar e fica magoada ao dizer a si mesma que ninguém poderá notá-la. Estrella rejeita o convite de Sergio e pede para ele não confundir as coisas, Fabián interrompe a conversa e deixa claro que a mãe de Azul agora é sua namorada.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Agah comunica a Nedim que ele herdará a corporação. Decepcionado com o pai, Cenk vai a um bar. Seher suplica que Ceren fale com ela. Seniz se justifica diante de Agah. Cenk retorna embriagado para casa. Agah questiona Cemre sobre o matrimônio. Ceren impõe que Cenk a encontre para uma conversa. Seniz e Damla saem juntas.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Zeynep e Turna fazem uma surpresa para Gonul no hospital, no dia de seu aniversário. Enquanto isso, Sule encontra fotos de Melek com Zeynep e se enfurece.
(22h) Reis
Logo após o nascimento de Ashira, Mizpá pede perdão a Joabe e o casal propõe um recomeço.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Manoela ameaça Zulma. Candinho agradece Túlio por cuidar de Dita. Lauro pergunta a Sônia se é possível que ela esteja grávida. Quinzinho e Cunegundes sofrem por não encontrar as esmeraldas. Celso cede à chantagem de Sandra e Ernesto. Araújo constata sua paixão por Haydée. Quincas descobre que Sônia está grávida. Sandra jura vingança contra todos que lhe prejudicaram. Zulma inventa para Candinho que está esperando um filho dele.
(19h40) Dona de Mim
Marlon defende Ryan. Dinho tenta atacar Marlon, mas é nocauteado pelo policial. e Garcia comemoram a operação, enquanto Marlon sofre. Jeff é atingido, e Solange se desespera. Ryan diz a Lucas que Marlon o viu armado. Marlon desabafa com Alan sobre Ryan. Ryan confessa a Kami seu envolvimento com o bando de Vespa e Durval. Leo apoia Marlon e o acompanha ao hospital para visitar Jeff. Ryan liga para Yuri e diz que quer se entregar à polícia. Jaques questiona Filipa sobre sua medicação, e ela desconfia. Solange confronta Marlon.
(21h20) Três Graças
Zenilda conta a Ferette que Lena e Herculano estão no Brasil e sugere que ambos saiam com o casal. Paulinho declara a Gerluce que está se apaixonando por ela. Claudia conta a Gerluce que desconfia de que os remédios que Arminda dá para Josefa não fazem efeito. Josefa confessa a Gerluce que finge tomar a medicação indicada pela filha. Joélly fica chocada com a sugestão de Samira para fazer com que seu namorado consiga pagar sua dívida com Bagdá.