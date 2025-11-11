Resumo das novelas, 12.11: Esmeralda pergunta a Dominga sobre seus pais em 'Esmeralda'
Esmeralda pergunta a Dominga sobre seus pais. Enquanto isso, Branca tenta descobrir onde está enterrada sua filha. Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(13h45) Esmeralda
Adrian pede a José Armando para não colocar os olhos na moça. Esmeralda pergunta a Dominga sobre seus pais. Branca pede a Crisanta para tentar descobrir onde está enterrada sua filha. José Armando vê Esmeralda e tenta alcançá-la. Esmeralda sai correndo e cai no pasto. Chega Adrian e diz que a moça é cega. Crisanta vai até o cemitério e descobre que as únicas crianças recém nascidas enterradas ali aconteceu a mais de 30 anos.
(14h15) Maria do Bairro
Maria garante a Soraya que não permitirá que ela tome Nandinho e ameaça fugir da prisão e matá-la caso isso ocorra. Na mansão, Esperança enfrenta Soraya, a esbofeteia, e a vilã decide matá-la, tentando subornar Cirilo para o serviço. Penélope arma contra Maria: rouba dinheiro da carcereira Rosenda, planta na mala da rival e a acusa. Rosenda encontra o dinheiro e leva Maria à diretoria. Alícia se encontra com Nandinho. Maria nega o roubo, mas Penélope mente e confirma a acusação. Lupe entrega a carta de Maria para Nandinho. Cirilo avisa Esperança sobre o plano de Soraya. Nandinho finalmente visita a mãe na prisão e pede perdão. Os dois fazem as pazes. Esperança confronta Soraya. No presídio, Rosenda provoca Maria, que a enfrenta. A diretora, porém, castiga Maria com dois dias na solitária.
(15h) Rubi
Tiago insiste com Rubi, afirmando que sempre consegue o que quer. Cristina e Rosário são despejadas, mas Caetano paga os aluguéis atrasados. Raul agradece o apoio de Maribel e se reconcilia com Lorena. Alessandro desabafa com Maribel sobre o encontro com Rubi e Heitor, admitindo que ainda está magoado. Ela confessa que também sofre com a situação. Rubi procura Alessandro e exige que ele vá embora de Cancun para evitar problemas com Heitor. O médico se recusa e diz que, se ela está incomodada, ela é quem deve partir. Sofia esbofeteia Rubi em defesa de Alessandro, mas Tiago a obriga a se desculpar. Em uma discoteca, Heitor volta a proibir Alessandro de se aproximar de Rubi.
(17h45) Coração Indomável
Teobaldo encontra Aracely na pensão e promete protegê-la de Eduardo. Maria Alessandra revela a Joaninha que o nome de sua filha será Guadalupe. Miguel garante a Esther que voltará a ser o mesmo com Lúcia. Eusébio mente para Lúcia sobre um suposto horário de encontro de Miguel. Otávio questiona Aracely sobre Teobaldo, e ela suspeita que ele seja um milionário disfarçado. No cassino, Maria Alessandra reclama com Carol sobre os privilégios dados aos filhos do Governador. Miguel procura por Lúcia, que está no rio. No local, Eusébio tenta abusar dela. Miguel chega e atira no capataz. Lúcia explica que foi uma armadilha e insiste para que Miguel fuja. Na fazenda, Ofélia e Esther suspeitam do crime. Lúcia manda o marido procurar Otávio. Miguel chega à pensão, confessa o assassinato e pede ajuda ao piloto, que decide levá-lo para a Ilha Dourada. No cassino, o Governador pede para ser apresentado a Maria Alessandra.
(21h) A-Mar
Estrella confronta Érika após confirmar que foi ela quem ligou para Sergio para dar informações sobre Azul e discutir seus problemas financeiros. Gabriel aproveita que Brisa o flagrou beijando Marina para revelar que se apaixonou pela mulher que resgatou do mar. Dona Meche garante à filha que além de mãe e pescadora, ela também é mulher, por isso tem o direito de ser feliz com a pessoa que ama. Estrella está disposta a ser feliz com Fabián, então ela aceita ser sua namorada.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
No hospital, Cemre mente para a polícia a fim de proteger Ceren. Nedim se recorda da cuidadora e consegue levantar da cadeira de rodas. Seher assiste a um vídeo em que a filha grita com Nedim e é flagrada por Agah, que também vê as imagens. O empresário chama Cemre e Cenk de volta à mansão, enquanto Ceren e Neriman são colocadas para fora. Agah mostra a gravação de Ceren agredindo Nedim e a deixa em um lugar isolado, ao lado de Seniz.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Depois de ser pressionada por Cahide, Zeynep conta a verdade para suas irmãs. Gonul vai parar no hospital e Ali confessa o que descobriu. Sule continua sua busca desesperada.
(22h) Reis
Depois da morte de Lemuel, Davi volta a ver a Arca e em um ato sincero, louva a Deus ali.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Sabiá confronta Zenaide sobre seus sentimentos por Asdrúbal. Candinho presenteia as crianças com bicicletas. Candinho afirma a Zulma que ama Dita. Túlio se entristece ao ver Estela com Celso, e a enfermeira nota. Manoela é contratada para a radionovela, e Olímpia se irrita. Celso descobre que foi Sandra quem comprou sua casa. Tamires machuca sua perna durante ensaio. Estela recebe Tamires no hospital e a encaminha até Túlio. Anacleto permite que Maria Divina se case com Zé dos Porcos. Zulma surpreende Dita.
(19h40) Dona de Mim
Samuel se decepciona com Leo por compará-lo a Jaques. Leo afirma a Danilo que Filipa tomará os remédios comprados por ele. Davi conversa com Samuel. Lucas alerta Ryan sobre Castro. Dinho teme retaliação policial. Vespa procura Ryan. Davi surpreende Bárbara. Dara questiona Marlon sobre uma possível operação na Barreira. Leo alerta Marlon sobre sua saúde mental. Ryan pressiona Marlon sobre a data da operação. Samuel anuncia que conseguiu a guarda provisória de Sofia. Pompeu convoca a operação para capturar Dinho.
(21h20) Três Graças
Joaquim consegue conter Misael. Viviane pede a Leonardo que não considere as palavras de Misael. Claudia demonstra preocupação ao dizer para Gerluce que precisa conversar com a colega. Viviane compra o remédio de Lígia e entrega para Gerluce. Misael alerta Viviane para a possibilidade de a farmacêutica virar cúmplice na distribuição de remédios ineficazes. Leonardo conta a Ferette que um homem acusou a Farmácia da fundação pela morte das pessoas da Chacrinha. Leonardo se horroriza quando Ferette assume que fabrica remédios falsos. Gerluce dá para Lígia o remédio verdadeiro comprado por Viviane. Ferette deixa claro a Leonardo que, se ele não aceitar herdar a Casa de Farinha, deixará de fazer parte da família. Leonardo revela a Ferette que pretende assumir a direção da Fundação e seguir fielmente a orientação do pai. Gerluce denuncia a Farmácia Ferette para o delegado Fausto.