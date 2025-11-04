Resumo das novelas 05.11: Elisa descobre o hotel onde Heitor e Rubi estão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Rubi fica surpresa ao saber que Thiago é o dono do hotel. Heitor e ela assistem à apresentação do projeto. Incomodado, Luiz acusa o casal de traição

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro

Maria enfrenta Rosenda e é encaminhada à diretoria. A diretora do presídio a adverte severamente sobre o risco da cela de castigo. Aldo alerta Abelardo que Soraya é capaz de qualquer maldade. A vilã encontra Luís Fernando em um bar e, no dia seguinte, telefona para Carlota, mentindo que ele passou a noite com ela. Carlota, Lupe e Vitória visitam Maria e repassam a fofoca. Elas também contam o plano de Soraya de se casar com Luís Fernando e tomar Nandinho. Maria garante que impedirá isso. Luís Fernando acorda chocado na casa de Soraya e a despreza. Gonçalo procura Nandinho, mas o rapaz diz a Vera Cruz que sente vergonha da mãe. Esperança vê Luís Fernando deixando a casa da vilã. Lupe e Vitória contam a Maria que Nandinho voltou para a vila, deixando-a arrasada.

(14h45) Rubi

Rubi fica surpresa ao saber que Thiago é o dono do hotel. Heitor e ela assistem à apresentação do projeto de Luiz. Incomodado, Luiz acusa o casal de traição e covardia. Toledo encontra Rubi em um desfile, comenta os detalhes do casamento fracassado e a aconselha a tentar se apaixonar por Heitor. Paco sofre um grave acidente de carro após dirigir embriagado e descobre que não pode andar. Alessandro promete fazer o possível para que ele recupere a mobilidade. Raul expulsa Ingrid e Lorena, rejeitando qualquer compaixão. Elisa descobre o hotel onde Heitor e Rubi estão, invade o quarto, esbofeteia o afilhado e o chama de sem-vergonha.

(21h) A-Mar

Érika fica irritada com Rosalba por ter se envolvido com um homem casado e garante que não entende nada de amor, já que nunca demonstrou isso para sua própria filha. Yazmín reitera a Oliver que quando ela atingir a maioridade deixará a cidade e ele garante que antes que isso aconteça, irá conquistá-la. Azul envia um e-mail para Sergio deixando claro que o perdoa, mas antes de dar o próximo passo, ele quer confirmar se ela é sua filha. Fabián confessa a Érika que a amava muito, mas nunca conseguiu se apaixonar. Em resposta à rejeição que sente pelo homem que ama, ela lhe dá um tapa.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul

Seniz planeja seduzir Agah. Ceren se declara para Cenk, mas é rejeitada. Agah vê Cemre trabalhando com os pequenos e prova a Seher que a filha mais velha da matriarca dos Yilmaz está segura. Cenk revela as gravações a Cemre. Seniz leva Nedim para ver a enfermeira. A cônjuge do empresário, decepcionada com Cenk, ameaça se jogar de um prédio.

RECORD – CANAL 9

(21h) Mãe

Intrigada, Sule vai a escola para procurar a professora Zeynep. Revoltada, Gonul vai atrás de Ali para impedir que ele publique a história de Melek. Ao chegar à redação, a mãe biológica de Zeynep passal mal, e é levada ao hospital. Durante um passeio no parque, Turna (Melek) chora e diz que tem medo de ficar distante da mãe adotiva. Gonul realiza alguns exames e o médico diz que ela precisa permanecer em observação no hospital. Sule liga para Zeynep, mas não fala nada. Gonul não aceita o tratamento e foge do hospital. Sem encontrar uma saída, Zeynep envia mensagens para Ali aceitando o acordo proposto pelo jornalista. Cengiz volta para casa e Sule o aceita sem questionamentos.

(22h) Reis

Com a piora do estado de saúde de Lemuel, Davi se recolhe em seu aposento e clama a Deus, orando o Salmo 51. Sensibilizada, Bateseba recebe ajuda de Ainoã para cuidar do bebê.

REDE GLOBO

(18h05) Êta Mundo Melhor!

Zulma tenta impedir a cerimônia de casamento de Dita e Candinho, mas todos apoiam o casal. Zé dos Porcos desabafa com Quincas sobre Divina e Francine. Cunegundes anuncia que Quinzinho passará uma noite com Jocasta. Miro surpreende Carmem no sítio e a ameaça. Ernesto conta a Sandra que conseguiu enganar Marcondes. Tobias aconselha Lauro a encontrar Sônia no Dancing. Olga confronta Haydée. Zulma sofre por não ter Candinho. Celso comemora seu casamento com Estela, e diz que deseja lhe apresentar sua família. Lauro leva Túlio ao dancing, e Tamires reconhece o jovem. Candinho e Dita se amam.

(19h15) Dona de Mim

Marlon pede reforço. Maxwell vê quando Marlon chega com Castro desacordado até Pompeu e Castanho. Vespa ameaça Ryan e exige que o rapaz se una a eles. Alan afirma a Marlon que a polícia contra-atacará o movimento. Ryan se desculpa com Azzy. Filipa reclama para Jaques sobre os remédios. Samuel e Jaques trocam ofensas. Marlon sofre com o ocorrido na barreira, e Alan o apoia. Leo diz a Samuel que deseja terminar o relacionamento dos dois.

(20h35) Três Graças

Viviane Confronta Bagdá. Arminda combina com Ferette que vigiará Gerluce. Gerluce comenta com Viviane que está ansiosa com a consulta médica de Joélly. Gerluce e Joélly entram no posto de saúde. Arminda se irrita com o atraso de Gerluce. A enfermeira que atende Joélly pressente que a jovem está grávida de uma menina. Gerluce ignora Gilmar quando este a responsabiliza por Kátia ter saído de casa. Arminda, Josefa e Gerluce discutem.