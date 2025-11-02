Resumo das novelas 03.11: Lorena conta para Alessandro que flagrou Rubi e Heitor se beijando
Artur acusa Alessandro de cumplicidade. Sofia defende o médico, mas Artur o expulsa de sua casa. Genaro se desculpa, mas Artur promete vingança
(14h) Maria do Bairro
Luís Fernando tenta visitar Maria, mas ela se recusa a recebê-lo. Lupe comenta saber da existência de provas contra Soraya, embora desconheça os detalhes. Abelardo telefona para a vilã e avisa que buscará Alícia para uma consulta médica. Imediatamente, Soraya retira as tarântulas do quarto da jovem para que o médico não as encontre. Durante a visita, Alícia menciona os animais, e Abelardo passa a suspeitar que ela esteja realmente enlouquecendo. Luís Fernando comunica a Fernando e Vitória que Maria solicitou o divórcio. Na prisão, Penélope volta a provocar Maria, que a ameaça.
(14h45) Rubi
Lorena conta para Alessandro que flagrou Rubi e Heitor se beijando e avisa que eles devem estar a caminho do aeroporto. Alessandro e Maribel seguem os dois. Artur e Elisa também descobrem a fuga. Maribel desmaia ao presenciar o beijo de Heitor e Rubi. Rosário confessa a Marcos sua vergonha, afirmando que a filha agiu por pura ambição, pois ainda ama Alessandro. Furioso, Artur acusa Alessandro de cumplicidade. Sofia defende o médico, mas Artur o expulsa de sua casa. Genaro se desculpa, mas Artur promete vingança contra ele e Heitor. Longe dali, Rubi e Heitor se casam no civil. Na noite de núpcias, ao ser acariciada pelo marido, Rubi imagina estar nos braços de Alessandro.
(21h) A.Mar
Sergio tenta pagar pelos danos que causou ao carro de Fabián, mas Fabián se irrita e diz que ele é arrogante. Fabián conta a Estrella que Sergio Falcón bateu em seu carro, e ela revela que o homem é o pai de sua filha, Azul. Brisa fica muito triste depois que Gabriel cancelou os planos de casamento e tem certeza de que essa decisão foi culpa de Marina. Estrella pede desculpas a Érika, confessando que começou a sentir algo por Fabián, mas que sua intenção não é machucá-la.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Civan e Damla apreciam a vista da cidade para se afastar da confusão entre as famílias. Cenk confronta Agah, que reage à altura. Ceren pede que Seniz impeça Cenk de ir morar nos Estados Unidos. Seher desabafa com Nedim. O descendente de Agah recorre a Cemre para ajudá-lo a salvar o primo. Seher flagra Ceren maltratando o marido e a obriga a jurar que cessará as agressões. Seniz repreende a esposa de Nedim por seu comportamento.
RECORD – CANAL 9
(21h) Mãe
Turna (Melek) e Zeynep visitam a família da professora. Gamze fica nervosa ao receber o noivo durante o jantar em família. Cahide questiona a filha sobre o fato dela nunca ter falado sobre a existência de Turna (Melek). A pequena pergunta a mãe adotiva se a “avó” Cahide gostou dela. Ali liga na escola de Melek, em Bandirma, e a coordenadora revela que a pequena era agredida pela mãe e pelo padrasto. Ela ainda explica ao jornalista que tentou denunciar o caso ao serviço social, mas não conseguiu provar nada. Cahide insiste em matricular Turna (Melek) em uma escola próximo de casa, mas Zeynep recusa a ajuda da mãe. Gonul vai até o hotel para procurar a filha, mas o recepcionista diz que ela e a garotinha foram embora e levaram as malas. Duru leva Turna (Melek) para comprar roupas novas. Ali fica diante de Turna (Melek) e tenta manipular a pequena mostrando fotos de Sule e Cengiz. Gonul descobre a verdade sobre o crime de Zeynep e oferece ajuda.
(22h) Reis
Cansada das mentiras do marido, Mizpá decide revidar fazendo uma chocante revelação. Com seus ossos enfraquecidos e ferimentos mal curados, em uma oração sincera, Davi clama a Deus e expõe a Ele toda a sua dor.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita afirma a Manoela que ficará junto de Candinho. Asdrúbal ajuda Sabiá a conquistar Zenaide. Margarida inventa para Olímpia que tem um relacionamento secreto com Adamo Angel, e Lúcio confronta a amada. Haydée deixa escapar para Araújo que gostaria de namorá-lo. Sandra ajuda Ernesto a falsificar a assinatura de Paixão no testamento. Estela retoma o trabalho no hospital, e encontra Túlio. Candinho vai à Casa dos Anjos convidar as crianças para seu casamento, quando Zulma chega.
(19h40) Dona de Mim
Sofia arma para conseguir sair com Rosa. Filipa descobre que Sofia e Rosa fugiram de casa, e liga para Leo, que aciona Marlon. Sofia consegue ligar para Leo, e Marlon vai ao encontro das duas. Filipa repreende a atitude de Sofia, e a leva para casa com Rosa. Jaques ameaça retirar a autonomia de Rosa. Filipa diz a Jaques que os remédios estão lhe fazendo mal. Rosa recupera a consciência. Leo pede para retomar o cargo de babá de Sofia, e Samuel desaprova. Caco, Breno, Ayla e Gisele lamentam que Leo tenha interrompido sua coleção para cuidar de Sofia. Samuel pede Leo em casamento.
(21h20) Três Graças
Lucélia incentiva Maggye a mentir para os pais, mas se surpreende quando Kasper e João Rubens ficam orgulhosos pela filha ter ido ao velório de Albano. Joélly pensa na proposta que Raul lhe fez. Misael aconselha Joaquim a procurar a família. Ramalho observa Gerluce conversando com Paulinho. Arminda destrata Célio. Samira encontra Raul na Fundação. Joélly pergunta a Kellen o que a amiga esconde sobre sua história. Raul assina os documentos passados por Ferette, e descobre que Arminda administrará o dinheiro do filho. Ferette descobre que Gerluce é amiga de Viviane. Raul acaba revelando a Samira sobre a gravidez de Joélly e seu problema com drogas. Josefa orienta Gerluce a esconder as cópias das chaves de sua casa em seu armário. Gerluce usa uma das chaves da casa para abrir o cômodo onde está a escultura Três Graças, e teme ser flagrada por Arminda. Ferette pede que Leonardo lhe mantenha informado sobre Viviane.