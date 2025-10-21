Resumo das novelas 22.10: Em "Maria do Bairro", Soraya acusa Luís Fernando de denunciá-la por despeito
O juiz autoriza as perguntas diretas, e Luís Fernando tenta desmascará-la. Ele anuncia que Nandinho se casará com Alícia, e Soraya reage com ciúmes
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Soraya acusa Luís Fernando de denunciá-la por despeito. O juiz autoriza as perguntas diretas, e Luís Fernando tenta desmascará-la. Ele anuncia que Nandinho se casará com Alícia, e Soraya reage com ciúmes. Luís Fernando aproveita a reação e a questiona sobre a tentativa de fuga e o falso desaparecimento. Soraya responde que ele a orientou a fingir a própria morte para poder casar-se com Maria. Aos gritos, ela diz ser inocente. Os moradores da vila comparecem ao tribunal para apoiar Nandinho e Maria. Em seu depoimento, Soraya afirma que Nandinho a ameaçou de morte. Vitória insiste para que Esperança recupere as lembranças da noite do crime e reconheça Soraya.
(14h45) Rubi
Heitor assegura a Maribel que nunca a abandonará. Rubi, ferida, diz a Heitor que tentará esquecê-lo nos braços de Alessandro. Toledo comenta com Magda que Rubi sente inveja de Maribel e mantém amizade apenas por interesse. Rosário conta à filha que Artur foi visitá-la e ofereceu um emprego a Cristina, lembrando que devem gratidão à família de Maribel. Heitor reafirma a Maribel seu amor. Rubi e Alessandro visitam Elisa e Genaro e anunciam que estão tentando se reconciliar. Valéria surpreende Paco com um beijo. Rubi finge que vai ao banheiro e Heitor a segue, exigindo que explique o motivo de estar com Alessandro.
(21h) A-Mar
Beatriz surpreende Sergio com um teste de gravidez e anuncia que será mãe de seu futuro herdeiro. Fabián reconhece que Estrella é o exemplo claro de que as mulheres não são fracas, o capitão Rojas impede que o filho de Gonzalo a ajude a mover o barco. Fabián revela a Estrella que desde que a conheceu não consegue tirá-la de sua cabeça. Érika tenta ser carinhosa com Fabián, mas ele lhe pede que não o pressione, ela só procura que o homem da sua vida lhe dê uma segunda chance.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Cemre se abre com Nedim a respeito da própria história, incluindo o passado e seu pai. Nedim passa mal e a enfermeira se sente culpada. Neriman revela a Ceren que toda a fortuna pertence ao sobrinho de Agah. Cemre procura emprego para sustentá-los e é contratada por um hotel. Damla manipula a imprensa. Seher apela publicamente pelo retorno da filha. Cenk age às escondidas de Seniz. Nedim insiste para que Cemre volte para casa.
RECORD – CANAL 9
(21h) O Senhor e a Serva
Com o povo de Roma em expectativa no Coliseu, a euforia é interrompida por uma confissão inesperada. Discutindo com Agripa, Isabella é pega de surpresa com uma revelação do pai.
(22h) Reis
Passada a semana de luto pela morte de Urias, Davi vai até Bateseba e comunica de sua decisão. Na terra dos amonitas, Hanum se vangloria da resistência de seu exército, enquanto seus homens são pegos de surpresa nas muralhas.
REDE GLOBO
(18h05) Êta Mundo Melhor!
Candinho e Dita acompanham Policarpo à delegacia, e Carmem alerta Zulma. Sandra surpreende Ernesto com um beijo. Candinho pede que Dita peça ajuda a Asdrúbal e Celso para libertar Policarpo. Dita e Tamires sentem o perfume de Sandra, e Celso e Ernesto disfarçam. Anacleto questiona as intenções de Picolé com Maria Pureza. Samir e as crianças confrontam Simbá sobre a prisão de Policarpo. Maria Divina pede ajuda a Manoela para permanecer em São Paulo. Túlio descobre que Estela é enfermeira. Estela tem uma lembrança de seu afogamento. O delegado anuncia a Candinho que o Juiz decidirá o futuro de Policarpo.
(19h15) Dona de Mim
Leo garante a Samuel que vai conseguir conciliar a audiência pela guarda de Sofia com o lançamento de sua campanha. Marlon confronta Kami sobre Ryan. Sofia fica entristecida, e Leo se preocupa. Breno sente ciúmes da campanha de lançamento da coleção de Leo. Incentivado por Filipa, Jaques faz uma apresentação musical na rua. Gilmar procura Bárbara a pedido de Davi. Filipa pede que Jaques se desculpe das humilhações que fez Leo passar. Leo faz uma lista de todas as falcatruas de Jaques, e Breno acaba transmitindo a conversa ao vivo em seu perfil na rede social.
(20h30) Três Corações
Gerluce apoia Joélly. Josefa diz a Gerluce que a escultura As Três Graças é autêntica e vale uma fortuna. Gerluce comenta com Lígia que, segundo Josefa, Rogério não cometeu suicídio. Paulinho pensa em Gerluce. Leonardo reclama do jeito de Lorena. Arminda aparece mexendo na estátua, que abriga uma quantia grande de dinheiro. Paulinho aborda Gerluce e afirma que gostaria de conhecê-lamelhor.