Programação da TV 05.10: Domingo Legal é o programa da família

Celso Portiolli comanda o Domingo Legal com muitos quadros, gincanas, prêmios e a presença de artistas e de uma platéia muito animada

Por JC Publicado em 05/10/2025 às 8:00
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal
Celso Portiolli é o apresentador do Domingo Legal - JOÃO RAPOSO/SBT

TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Sports
08:30 – Sho do Motor
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – The Chosen
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
07:30 – Auto Motor
08:00 – Esquenta Fórmula 1
08:30 – Fórmula 1: GP de Singapura
11:00 – Viva Sorte
12:30 – Show do Esporte
13:00 – Stock Car: Etapa de Velocitta – SP
14:30 – Show do Esporte
16:00 – Masterchef Confeitaria (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:00 – Estilo Arte 1
00:30 – Economia Pra Você
01:00 – Linha de Combate (R)
02:00 – Igreja Universal do Reino de Deus

REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552

06:00 – Ultrafarma
08:30 –Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 –Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Conferência Geral 2025
15:00 – A Hora do Zap
17:00 – Conferência Geral 2025
19:00 – Para Aqui!
20:15 – Campeonato Brasileiro Série B: Atlético (GO) x Athletico (PR)
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Bregoso Cast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Cine Maior: À Beira do Abismo
16:00 – Acerte ou Caia
18:15 – Domingo Espetacular
22:15 – A Fazenda
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago Med
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Vale Agrícola
10:00 – Canto e Sabor do Brasil
11:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
11:30 – Sessão de Cinema: A Luz do Tom
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Parques do Brasil
15:00 – Meu Pedaço do Brasil
15:30 – Expedições
16:00 – Sessão de Cinema: Max Steel
18:00 – Docs Brasil: O Futuro do Agro Negócio
19:00 – Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
19:30 – Faróis do Brasil
20:00 – Brasil Visto de Cima
20:30 – Brasil Esporte
21:30 – Sessão de Cinema: A Viagem
00:30 – Sessão de Cinema: Pajeú
02:00 – Ayrton – Retratos e Memórias
02:30 – Docs Brasil: O Futuro do Agronegócio
03:30 – Brasil e Alemanha – 200 Anos de História
04:00 – Faróis do Brasil
04:30 – Meu Pedaço do Brasil
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884

05:50 – Santa Missa
06:40 – Globo Repórter
07:30 – Globo Comunidade PE
08:00 – Auto Esporte
08:30 – Globo Rural
10:05 – Viver Sertanejo
11:00 – Esporte Espetacular
12:30 – Temperatura Máxima: Todos Somos Hérois
14:20 – Domingão Com Huck
15:30 – Bora Pro Jogo
15:45 – Campeonato Brasileiro: São Paulo x Palmeiras
18:10 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:35 – Estrela da Casa
00:10 – Domingo Maior: Desejo de Justiça
02:10 – Comédia na Madrugada I
02:50 – Comédia na Madrugada II
03:30 – Comédia na Madrugada III

 

