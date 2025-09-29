Resumo das novelas, 30.09: Camila sofre um acidente em 'As Filhas da Senhora Garcia'
Após discussão com Mar, Camila sofre um acidente em 'As Filhas da Senhora Garcia' desta terça-feira (30). Confira o resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
(14h) Maria do Bairro
Nandinho conta a Soraya que Luís Fernando pediu para ele se afastar dela. Com medo de ser descoberto, ele se apavora ao ouvir a voz de Vitória. Soraya enfrenta a rival e acaba agredida. Depois, pede a Nandinho que mantenha segredo. O rapaz conversa com Alícia, enquanto Vitória relata tudo a Luís Fernando. Nandinho admite a Vera Cruz que estava com Soraya. Luís Fernando o pressiona e eles discutem. Tita avisa a Vitória que Aldo voltou a procurá-la na escola. Fernando visita Soraya e a ameaça de prisão caso continue se aproximando de Nandinho.
(14h45) Rubi
Rubi se insinua para Heitor e fica furiosa quando percebe que não consegue chamar sua atenção. Raul tenta seduzir Lorena, mas ao perceber que ela não está interessada diz que é melhor que não se falem mais. Lola comenta com Rubi que torce para que Cristina e Caetano se deem bem e cheguem a se casar. Rubi pergunta a Caetano se Maribel está sabendo que ele está interessado em Cristina e, cínica, comenta que talvez ele perca o emprego quando Maribel souber que está namorando a irmã de sua melhor amiga. Heitor, visivelmente irritado, diz a Maribel que se quiser se casar com ele terão que viver sem a intervenção de seu pai pois jamais vai permitir qualquer ajuda financeira da parte dele. Rubi sugere a Heitor que compre um presente para Maribel e se oferece para acompanhá-lo até a loja. Ao chegar lá, Rubi escolhe o vestido, o experimenta e, propositalmente, deixa a porta do provador aberta para que ele a veja nua. Ao saírem da loja, Heitor comenta com Rubi que avisou Maribel de que não poderia sair com ela.
(21h) As Filhas da Senhora Garcia
Camila sofre um acidente após discutir com Mar. Enquanto isso, Arturo arma uma cilada para Nicolás fazer um teste de DNA. Luis tentará ajudar seu filho Leonardo a parar de ser manipulado por Paula. Enquanto isso, Ofelia e Rocío se reúnem para elaborar uma estratégia para expor Paula.
TV TRIBUNA/BAND 4
(20h30) Cruel Istambul
Ceren é flagrada por Seniz ao derrubar o exame no chão. Cenk invade o quarto de Nedim, aparentemente disposto a pôr um fim à vida do primo e cometer suicídio. Cemre consegue impedi-lo e logo percebe que a pistola estava sem balas. Agah revela a Seher seus planos de casar Nedim com a filha mais velha da mulher, sem imaginar o caos que se aproxima. Cenk confessa a verdade para Cemre quanto ao acidente de Nedim. Ao ver pelas câmeras que o rapaz está armado, Agah se revolta e confronta Seniz. Em seguida, ele vai para cima de Cenk usando o mesmo revólver, agora carregado. Ceren passa mal em meio à tensão.
RECORD – CANAL 9
(21h) A Vida de Jó
Com a visita de Sera e Efraim, Raquel recebe uma dolorosa notícia. Questionando o servo a respeito de seus filhos, Jó faz uma descoberta decepcionante.
(22h) Reis
Hagite vai até a casa de Urias e confronta Bateseba. Davi dá um banquete de boas vindas para Mefibosete, mesmo com a crise que se desaba sobre sua família. Joabe mesmo sem entender a ordem de Davi, resolve colocar Urias na linha de frente no combate com os amonitas. O guerreiro fica frente a frente do inimigo e é atacado cruelmente.
REDE GLOBO
(18h25) Êta Mundo Melhor!
Dita afirma a Candinho que nada irá separá-los. Anabela garante a Celso que o ajudará com Estela. Quinzinho e Cunegundes desconfiam de Picolé. Manoela se incomoda com o beijo de Dita em Candinho. Paixão pede que Lúcio ajude Ernesto, caso seu estado de saúde se agrave. Aladim e Anabela reatam a amizade. Carmem orienta Zulma a usar a poção do amor com Candinho. Paixão consegue libertar Ernesto, mas passa mal. Sandra decide fugir para o Brasil. Dita é contratada para cantar no dancing. Zulma procura
Candinho.
(19h40) Dona de Mim
Jaques comenta com Davi que terá de interditar Rosa. Samuel teme que Jaques use o episódio de desorientação de Rosa judicialmente contra a avó. Rosa não reconhece Jaques. Ricardo garante que não se casará com Tânia enquanto ela ainda estiver ligada a Jaques. Kami e Jussara se surpreendem com a novidade sobre a chefia da Boaz. Leo desabafa com Stephany sobre sua exaustão e seu amor por Sofia. Rosa recupera a consciência, e afirma a Samuel que não aceita uma cuidadora. Kami e Marlon questionam Ryan sobre a invasão ao salão. Kami recebe uma nova mensagem ameaçadora do assediador.
(21h20) Vale Tudo
Bartolomeu incentiva Ivan a pedir Raquel em casamento. Heleninha decide ir ao encontro de Ana Clara com Jarbas. Maria de Fátima sente medo e pede a Olavo para ficar em seu apartamento. Heleninha pede para Celina reunir toda a família em sua casa. Raquel aceita o pedido de casamento de Ivan.