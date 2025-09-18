Resumo das novelas, 19.09: Maria pede pra Penélope se afastar de Luís Fernando em 'Maria do Bairro'

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Luís Fernando pede descrição ao detetive Zamora, contratado para vigiar Maria. Vitória comenta com Maria que as joias não cobrirão a quantia exigida por Penélope. Tita confirma para Bernardo que eles estão namorando. Verônica rejeita Clemente. Maria e Vitória vão à joalheria penhorar as joias, seguidas pelo detetive. Esperança alerta Alícia sobre Soraya, afirmando que ela é uma impostora perigosa. Maria vai ao encontro de Penélope, seguida por Zamora. Oscar avisa Soraya que Alícia aceita o casamento desde que ela não tente ocupar o lugar da mãe. Maria implora a Penélope que pare de enviar cartas a Luís Fernando. A vilã mostra a Zé Maria o dinheiro que conseguiu com a chantagem.

(14h45) Rubi



Alessandro e Rubi se beijam. Ela se afasta, diz que está muito preocupada com a mãe e deixa claro que não mudou sua opinião sobre sua situação econômica. Alessandro diz que é muito paciente e que a fará mudar de opinião. Maribel comenta com Rubi que conversou com a madrinha de Heitor e que ela lhe garantiu que seu afilhado se casará com ela com ou sem a aprovação de Genaro. Maribel diz também que não comentou nada com Heitor para não aborrecê-lo. Rubi diz a Maribel que ela tem muita sorte. Rubi diz a Alessandro que nunca voltará a ser sua namorada, pois está determinada a conseguir o que quer custe o que custar. Decepcionado, Alessandro responde que infelizmente se apaixonou por alguém que não vale a pena. Rubi faz Maribel acreditar que ela não se importa que Alessandro não tenha dinheiro e que só está chateada por ele ter lhe ocultado sua real situação financeira. Marcos aconselha Alessandro a insistir com Rubi até que ela fique tão apaixonada que não consiga viver longe dele. Márcia, irritada, diz a Rubi que espera que Alessandro se case com ela, pois só assim deixará Maribel em paz. No jantar de noivado de Maribel e Heitor, Alessandro pede a Rubi que pelo menos disfarce seu mal humor, pois qualquer um diria que ela não deseja a felicidade do casal. Cristina diz a Rubi que a ama muito e gostaria muito que se dessem bem. Rubi diz à irmã que deseja ter tudo que Maribel tem agora, não daqui há muitos anos quando estiver velha. Rubi procura Heitor. Alessandro, irritado, comenta com Marcos que não gostou nada da atitude de Rubi para com Heitor. Rubi diz a Heitor que pretende lhe devolver até o último centavo o dinheiro que gastou pagando a conta do Hospital de sua mãe. Rubi pede a Heitor que permita que fique perto dele para ajudá-lo no que for preciso.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Amparo percebe que Ofélia está deitada em casa e pede ajuda a Juan para levá-la ao hospital. Amparo tenta localizar as filhas de Ofélia, mas nenhuma delas responde. Ofélia toma uma decisão drástica diante do desdém das filhas.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Civan cai na artimanha de Tarik. Cenk falta ao seu primeiro dia nos negócios familiares. Cemre atende a uma ligação que a contrata para performar e é apoiada por Seher. Agah se decepciona com a ausência do primogênito na empresa. Civan é preso pela polícia e o magnata também é detido, suspeito de chefiar o tráfico de drogas atribuído ao chofer. Cemre prepara a apresentação, feliz e orgulhosa. A jovem solta a voz vendada. Seniz procura medicar Nedim novamente. Cemre descobre que foi Cenk quem a chamou e fica furiosa.

RECORD – CANAL 9

(21h) A Vida de Jó



Em clima de festa, o acampamento celebra a união de Jó e Raquel. A sós com Elifaz, Jacó se surpreende com uma revelação sobre Temã.

(22h) Reis



De volta ao palácio, Davi ordena que tragam o filho de Jônatas até o local. Após batalhas difíceis, Urias volta da guerra. Bateseba toma coragem e tenta uma reconciliação com o marido. Hagite e Mical confrontam Davi sobre noite em que ele esteve com a neta de Aitofel. O rei fica tenso por conta da desconfiança, já que ele cometeu adultério com Bateseba.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Ao ouvirem o carro de Marilda e Aderbal se aproximando, Candinho e seus amigos tentam abrir a porta do galpão. Quinzinho encontra o papel que Pedro II deu a Cunegundes e desfalece ao saber que a esposa foi levada por Carneiro. Candinho consegue salvar os amigos. Rogério anuncia a Dita que não poderá mais contratá-la na rádio. Dita confronta Olímpia, que exige que Margarida expulse Dita da pensão. Estela e Anabela sofrem por Celso e Aladin. Zulma se preocupa com a proximidade entre Candinho e Samir. Cunegundes se desespera ao encontrar Quinzinho desacordado.

(19h40) Dona de Mim

Jaques proíbe Leo de pegar as sobras de material da Boaz, e humilha a mulher. Samuel apoia Leo. Kami decide acompanhar Ryan até o galpão, e flagra Marlon lutando com Bárbara. Kami tem uma crise de ciúmes, e Marlon garante que está com a namorada. Bárbara sai com Ryan. Nina descobre que Isabela está vindo para o Brasil. Filipa comemora sua suposta mudança para São Cristóvão. Jussara pressiona Marlon a marcar seu noivado com Kami. Bárbara e Ryan ficam juntos. Bárbara se interessa por Durval, e Ryan se preocupa. Rosa não reconhece sua família, e Filipa revela a Samuel sobre o avanço do Alzheimer.



(21h20) Vale Tudo



Olavo critica César. Solange teme a piora de Afonso. Freitas mente para Marco Aurélio sobre o dinheiro para comprar a casa da mãe. Aldeíde e André demonstram estar infelizes com a separação. Pensando na presidência da TCA, Marco Aurélio pede a Mário Sérgio uma campanha para trabalhar sua imagem pessoal. Celina e Estéban fazem as pazes. Mário Sérgio instiga Freitas a roubar Marco Aurélio. Odete ameaça acabar com a mesada de Maria de Fátima se ela mantiver contato com Ana Clara. Vasco e Lucimar decidem se casar. Consuêlo abençoa o namoro de André com Aldeíde. Ana Clara se encontra com Maria de Fátima.

