Resumo das novelas, 10.09: Tita planeja desmascarar a mãe na frente do pai em 'Maria do Bairro'

Ainda desconfiada que sua mãe tenha um amante, Tita conta a Carlota que pretende desmascará-la na frente do pai. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(14h) Maria do Bairro



Tita confidencia a Carlota que pretende desmascarar a mãe diante do pai. Ela e Verônica se tornam amigas. Maria conhece Verônica. Agripina se surpreende com o novo apartamento onde viverá com Nandinho. Tita se encontra com o rapaz e o reconhece como o vendedor de loterias. Os dois conversam, mas a moça desconfia do envolvimento dele com Maria. Revoltada, Tita acusa a mãe de ter um amante. Luís Fernando repreende a filha. Em Houston, Soraya pensa em conquistar o milionário pai de Alice. Penélope flagra Maria abraçando Nandinho e pensa em chantageá-la. Luís Fernando questiona Lupe sobre o conjunto de joias da esposa. Tita desabafa com Verônica sobre sua desconfiança.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



A armadilha de Paula funcionou perfeitamente, pois Luis expulsa Ofélia de casa, e Mar precisa aceitar a decisão. Paula destrói o quadro de Cecília e engana toda a família, fazendo-a acreditar que era Ofélia.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Cruel Istambul



Agah decide casar Nedim com Cemre, achando que ela é apenas uma enfermeira. No entanto, um vídeo enviado por Ceren muda tudo. Causando um escândalo na mansão. Cenk prepara uma noite especial em um clube fechado. Sem saber de nada, Cemre sobe ao palco vendada. Enquanto isso, Ceren descobre que o noivo é Nedim, mas mesmo com a revelação de eniz, não desiste do casamento. Já Damla retorna à mansão coberta de sangue, após Civan ser brutalmente espancado.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



Confessando seus motivos, Nero faz um pedido a Paulo. Em Jerusalém, uma antiga ameaça do sinédrio se cumpre.

(22h) Reis



Depois de retornar vitorioso das últimas batalhas, Davi reconhece a Deus em sua oração e tem uma inspiração.

REDE GLOBO

(17h50) Êta Mundo Melhor!



Samir conhece seu quarto na casa de Aderbal e Marilda. Jasmin e as crianças sentem saudade de Samir. Aderbal e Marilda comemoram por terem enganado Samir. Candinho se preocupa com Samir. Celso conta a Estela que Ernesto também enganou sua irmã e a ex-esposa de Candinho. Dita se aconselha com Candinho sobre a turnê. Lauro reafirma a Sônia que são apenas amigos. Maria Divina foge do sítio para proteger suas galinhas. Zé dos Porcos dança com Francine. Ernesto foge do hospital, e Estela se desespera. Candinho encontra Ernesto.

(19h) Dona de Mim



Samuel confessa a Ryan que não quer Sofia convivendo com ele, e Leo apoia o amigo. Nina aconselha Filipa a aceitar a ajuda de Jaques. Davi e Ayla concordam em deixar Leo cuidar de Sofia. Caco pede a Ayla uma chance para fazer parte da vida das crianças. Rosa comenta com Filipa sobre o acidente de Olívia. Leo questiona Samuel sobre a guarda de Sofia. Jeff decide apoiar Ryan. Após o Juiz negar o pedido de guarda de Samuel, Leo pede para obter o direito de responder pelos cuidados com Sofia.

(20h35) Vale Tudo



Marco Aurélio enfrenta Odete, exigindo uma participação maior nos lucros da TCA. Olavo e Celina dormem juntos, e Eugênio se surpreende. Odete fica preocupada ao ver uma matéria sobre todos os homens com quem se relacionou, temendo impacto no Conselho da TCA. Marina vende informação da mansão para Maria de Fátima, contando que Olavo tem um caso com Celina. Mário Sérgio diz a Odete que a matéria sobre ela foi plantada por alguém da diretoria da TCA. Maria de Fátima se humilha para César.