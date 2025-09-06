fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV 07.09: Programa Silvio Santos reúne toda a família neste domingo

Principal programa de auditório da noite de domingo da família brasileira, o Programa Silvio Santos é apresentado por Patrícia Abravanel

Por JC Publicado em 06/09/2025 às 8:48
Patrícia Abravanel apresenta o Programa Silvio Santos
Patrícia Abravanel apresenta o Programa Silvio Santos - GABRIEL CARDOSO/SBT

TV JORNAL/SBT 2
Fone (81) 3413.6300

07:00 – Pé Na Estrada
07:30 – SBT Agro
08:00 – SBT Sports
09:00 – PE da Sorte
10:00 – Notícias Impressionantes
11:00 – Sorteio da Tele Sena
11:15 – Domingo Legal
18:15 – Roda a Roda Jequiti
19:00 – Programa Silvio Santos
00:00 – Titãs
01:00 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4
Fone (81) 3412.7300

05:30 – +Info
06:00 – Band Kids
08:15 – Tá Ligado
08:45 – Ponto de Vista
09:00 – PE da Sorte
09:30 – Fórmula 1: GP da Holanda
10:00 – Auto Motor
10:30 – Show do Esporte
12:00 – Viva Sorte
13:30 – Show do Esporte
16:00 – Masterchef Amadores (R)
18:00 – Apito Final
20:00 – Perrengue na Band
22:00 – Planeta Selvagem
23:00 – Canal Livre
00:05 – Estilo Arte 1
00:35 – Economia Pra Você
01:05 – Linha de Combate (R)
02:30 – Fórmula 1: GP da Holanda (Compacto)

REDE TV/CANAL6
Fone (81) 3423.0552

06:00 – Ultrafarma
08:30 – Mundo Empresarial
09:00 – São Paulo da Sorte
10:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
11:45 – Apeoesp
11:55 – A Hora do Zap
12:15 – Igreja Cristã Maranata
12:45 – A Hora do Zap
13:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:00 – A Hora do Zap
17:15 – Para Aqui!
20:15 – Campeonato Brasileiro Série B: Avaí x Goiás
22:30 – Podk Liberados
23:30 – Mega Sonho
00:40 – A Hora do Zap
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9
Fone (81) 3412.4401

07:00 – Santo Culto em Seu Lar
08:00 – Que Arretado Especial
08:30 – Vida OnCast
09:00 – PE da Sorte
10:00 – BregosoCast
10:30 – Poder e Negócios
11:00 – Eu, a Patroa e as Crianças
12:15 – Todo Mundo Odeia o Chris
14:00 – Game dos 100
15:45 – Acerte ou Caia
18:15 – Love & Dance
19:45 – Domingo Espetacular
23:00 – Esporte Record
00:00 – Chicago Med
01:00 – IURD

TVU/TV BRASIL 11
Fone (81) 3423.4000

06:00 – Retratos de Fé
06:30 – De Volta às Escrituras
07:00 – Palavras de Vida
08:00 – Santa Missa
09:00 – Canto e Sabor do Brasil
10:00 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Semifinal Jogo Volta Cruzeiro x Palmeiras
12:15 – Sessão de Cinema: Nas Ondas dos Lençóis
13:00 – Samba na Gamboa
14:00 – Brasil Visto de Cima
14:30 – Sessão de Cinema: Yugo e Lala
16:00 – Sessão de Cinema: Diana
18:00 – Nos Caminhos dos Viajantes
18:30 – Vozes do Rio Pinheiros
19:00 – Fronteiras
19:30 – Brasil Visto de Cima
20:30 – No Mundo da Bola
21:30 – Sessão de Cinema: O Som ao Redor
23:45 – Sessão de Cinema: Nem Tudo É Verdade
01:30 – Nos Caminhos dos Viajantes
02:00 – Vozes do Rio Pinheiros
02:30 – Fronteiras
03:00 – Sessão de Cinema: Diana
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13
Fone (81) 4002.2884

05:45 – Santa Missa
06:35 – Globo Comunidade PE
07:05 – Auto Esporte
07:35 – Globo Rural
08:45 – Viver Sertanejo
09:30 – Esporte Espetacular
10:25 – Campeonato Brasileiro Feminino:Cruzeiro x Corinthians
12:35 – Temperatura Máxima: Velozes e Furiosos 8
14:50 – Campeões de Bilheteria: O Espetacular Homem-Aranha 2 – A Ameaça de Electro
17:00 – Domingão Com Huck
20:30 – Fantástico
23:10 – Estrela da Casa
23:45 – The Town
01:25 – Domingo Maior: Ali

 
 

