Resumo das novelas, 02.09: Gabriel e Pilar são demitidos do colégio em 'A Caverna Encantada'

Durante um confronto tenso, Gabriel e Pilar desafiam Norma e são demitidos e expulsos do colégio pela diretora. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Luís Fernando informa a Maria que Nandinho será liberado, e ela promete ajudá-lo como uma verdadeira mãe. Penélope tenta extorquir Luís Fernando, mas ele só entrega o dinheiro mediante documento de compromisso. Nandinho confirma para Maria que está trabalhando com ela, e ela demonstra sua felicidade, despertando a curiosidade de Tita. Maria explica a Tita que sua aparência vem da avó. Penélope entrega o cheque ao amante e encerra a chantagem.

(16h45) A Caverna Encantada



Em um confronto tenso, Gabriel e Pilar desafiam Norma, e são imediatamente demitidos e expulsos do colégio pela diretoria. Norma acusa Elisa de traição, ordenando que Flora arraste a inspetora para longe. Longe de Milagres, César, que permanece numa fazenda, descobre o desaparecimento de Elisa. No colégio, Norma decreta novas regras ainda mais opressivas, transformando o ambiente em uma verdadeira ditadura. Isadora, apavorada, liga para Anna informando sobre Norma. Moleza foge e avisa Lavínia sobre o terror instaurado. No hospital em Belo Horizonte, Anna toma uma decisão arriscada: quer voltar para Milagres e salvar as amigas da tirania de Norma. Enquanto isso, Fafá, Shirley, Wanda, Goma, Thomas e Betina comemoram o sucesso do sitcom. A liberdade das crianças está em jogo e Norma planeja controlar mentes de forma ainda mais implacável.

(21h) As Filhas da Senhora Garcia



Milagrosamente, Luis Portilla aparece em casa e explica o ocorrido. O retorno de Luis Portilla causa confusão na família e o deixa furioso ao saber que Mar e sua família foram expulsos sem respeitar seus últimos desejos.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Wilson aceita ir embora com Márcia. Lúcia assina o divórcio com Sebastião. Lemarcus implora a matriarca dos Vallejo que convença Marcela a não abortar. A mãe de Sofia é expulsa da Café Elite por Bernardo. Gaivota mostra a Julia vídeo em que Márcia incrimina Carlos Mário e o ex-amante. A economista quase sofre um acidente de carro com Sofia. Ivan se opõe a que Gaivota faça a colheita na Casablanca, mas ela o confronta, alegando que são ordens de Julia.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



No cárcere de Jerusalém, Paulo recebe um visitante inesperado. Chegando sem avisar, Nero aparece na casa de Rode em busca de respostas.

(22h) Reis



Mizpá não se importa de causar escândalo nas ruas de Jerusalém ao ter suas suspeitas confirmadas. No palácio, Davi entra em intenso conflito quando algo lhe chama acidentalmente a atenção.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho consegue dar seu voto em Dita. Tobias se incomoda ao ver Lauro com Sônia. Cunegundes volta ao sítio. Ernesto cai em armadilha das crianças. Maria Divina sugere a Zé dos Porcos alertar Candinho sobre o plano de Quinzinho e Cunegundes. Zenaide tem um encontro com Sabiá. Zulma pensa em como impedir Celso de arranjar uma família para Samir. Dita e Eneida ficam empatadas na votação de rainha da rádio.

(19h40) Dona de Mim



Jaques ironiza Samuel. Ayla tenta conversar com Davi e Samuel, para que se entendam. Danilo apoia Nina ao saber do acidente de Filipa. Jaques surpreende Danilo no hospital com Filipa. Nathan gosta de saber que Filipa confia em Jaques. Rosa se entristece com o avanço de sua doença. Sofia pede para morar com Leo, e Samuel acaba se descontrolando com a menina. Jaques pressiona Rosa para saber de sua saúde. Jaques contrata Gerusa como babá de Sofia. Rosa se reúne com Vivian.

(21h20) Vale Tudo



Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.