Resumo das novelas, 29.08: Luís Fernando está determinado em reconquistar Maria, em 'Maria do Bairro'

Luís Fernando insiste em reconquistar Maria e até tenta pagar Penélope para se afastar dela, Maria acaba o perdoando. Confira o resumo das novelas

SBT/TV JORNAL

(13h45) Maria do Bairro



Maria expulsa Penélope após uma discussão humilhante. Carlota espalha a notícia e causa intrigas, enquanto Luís Fernando pede perdão. Maria, porém, decide pedir o divórcio, apesar dos conselhos de Lupe e Fernando. Nesse momento, revela-se que Soraya está viva, em recuperação no México, e planeja vingança com a ajuda do Dr. Ricardo. Luís Fernando insiste em reconquistar Maria e até tenta pagar Penélope para se afastar. No fim, Maria acaba cedendo e perdoando o marido.

(17h) A Caverna Encantada



Na pousada, Isadora e Manu se recusam a conversar com Lavínia. Fafá começa a gravar o sitcom com Goma, Thomas, Betina, Shirley e Wanda. No hospital, Paulo passa por cirurgias. Em viagem de lua de mel, Gabriel e Pilar vão para Peruaçu, conversam com Isadora e Manu e recebem notícias sobre Paulo. Norma transforma a biblioteca em sua nova sala de diretoria e Elisa faz a mudança. Isadora diz a Lavínia que ninguém gosta dela, nem mesmo seus pais. Flora sai em busca do diamante-falante.

(21h) As Filha da Senhora Garcia



Ofelia conta à família Portilla que o fundo fiduciário que Luis Portilla deixou para Mar é porque ela está grávida. Toda a família Portilla duvida que o filho que Mar está esperando seja de Luis.

TV TRIBUNA/BAND 4

(20h30) Café Com Aroma de Mulher



Julia devolve a Carmela e Gaivota o hectare prometido por Otávio. Márcia planeja fugir com Wilson. Sebastião autoriza Bernardo a dizer a Julia e à agricultora informações referentes ao seu encarceramento. Gaivota esconde a esposa de Carlos Mário no bar de Don Pedro. Lucrécia abriga a economista e Sofia por uma semana. Paula aceita ser garçonete no estabelecimento onde Marcela e Lemarcus cozinham e são sócios. Julia conta para a mãe de seu neto que Sebastião está preso.

RECORD – CANAL 9

(21h) Paulo, O Apóstolo



A Record ainda não divulgou.

(22h) Reis



Mical confronta Abner diante de Rispa. Davi e seus valentes cavalgam em Belém. Abner e seus soldados buscam vingança contra os filisteus. Isbosete dá uma missão a Doegue.

REDE GLOBO

(18h25) Êta Mundo Melhor!



Candinho pede que Dita se afaste, e Asdrúbal alerta o amigo. Samir e Jasmin visitam Candinho. Ernesto sugere que Zulma dê um novo golpe em Candinho. Sabiá convida Zenaide para sair. Asdrúbal interrompe a aproximação de Lúcio e Margarida, que confessa a Manoela sua dúvida entre os dois cortejadores. Medeia obriga Maria Divina a voltar a cozinhar. Anabela desaparece, e Estela pede ajuda a Celso. Zulma inventa que está apaixonada por Candinho. Ernesto é alertado sobre a procura de Sabiá por ele. Ernesto encontra Anabela. Estela desmaia ao ver Ernesto.

(19h40) Dona de Mim



Rangel afasta Palmeira de seus serviços. Deco chega ao salão de Ryan. Nina se preocupa com a animação de Filipa. Leo conversa com Jade, que tenta ajudar Stephany. Marlon aconselha Lucas a pensar em competir. Jeff vê Deco com Vespa e pensa em avisar a Nina. Leo salva Marlon de um atentado de Palmeira, e Jussara agradece à moça. Kami questiona Marlon sobre seus planos para o relacionamento dos dois. Samuel promete levar Sofia para visitar Leo, e Rosa pede para acompanhá-los. Jaques confunde Filipa com Olívia. Deco pressiona Nina para devolver sua mercadoria. Sofia pergunta a Leo por que ela nunca mais foi à mansão.

(21h20) Vale Tudo



Ana Clara formaliza o casamento com Leonardo, usando suas digitais. Ivan mostra a Raquel o espaço onde ele irá abrir uma agência de viagens a custos acessíveis. Ivan, Pascoal e Gilda ajudam Raquel e Poliana a colocar os equipamentos de volta na casa da Paladar. Odete fica em choque quando Heleninha comenta sobre uma moça que conheceu no grupo do AA chamada Ana Clara. Afonso avisa a Odete que renunciou à herança da mãe. Solange compartilha com Sardinha sua preocupação com Afonso. Ana Clara comunica a Odete que está casada com Leonardo. Solange questiona Afonso sobre sua saúde. Solange conta para Afonso que ele é o pai dos filhos que espera.