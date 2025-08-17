Resumo das Novelas, 18/08: Kalista vai para cima de Fernando dizendo que irá matá-lo, em Maria do Bairro
Vladimir a segura e tira a faca de suas mãos. Vitória pede para que Soraya demita Kalista. Fernando pede para que Maria fique. Veja resumo das novelas
SBT/TV JORNAL
Maria do Bairro (13h45)
Kalista, com uma faca, vai para cima de Fernando, dizendo que irá matá-lo. Vladimir a segura e tira a faca de suas mãos. Vitória pede para que Soraya demita Kalista. Fernando pede para que Maria fique e pede para Vitória que controle Soraya porque se ela continuar a fazer intrigas, quem sairá é ela.
A Caverna Encantada (17h)
Fafá garante a Goma que vai ajudá-lo a reconquistar Norma. Cristina pede o emprego de volta para César, mas ele nega, sem hesitar. Felipe decide ajudar Cristina a montar um currículo convincente. Binho e Benjamin raptam Moleza do quarto das meninas. Lavínia encontra a caixa com as coisas do Paulo e transforma a caverna em um santuário de lembranças, mas Anna não gosta da surpresa. Fafá entrega balas do Goma Behr como presente para Norma, que joga tudo no lixo. Moisés descobre que Tonico e Dalete vão se casar e fica feliz por finalmente poder chamá-lo de pai.
As Filhas da Senhora Garcia (21h)
Susana ataca Ofelia e garante a Mar que foi sua mãe quem causou o acidente de Glória. Ofelia pede provas de suas acusações. Mar, vendo todos os problemas da família Portilla, fica apavorada, mas Paula se aproveita de sua vulnerabilidade para ganhar sua confiança e se aproximar. Juan garante a Mar que ela se casou com Luis apenas por dinheiro e para seguir as ordens de sua mãe. Ela o esbofeteia e deixa claro que, embora ele tenha se casado com Camila, ela não o odeia. Rocío pede a Ofelia que a ajude a investigar quem é seu filho, Artur ou Nicolás.
TV TRIBUNA/BAND 4
Café Com Aroma de Mulher (20h30)
Margarida assume romance com Leonidas. Sebastião encontra café de qualidade nas bodegas. Martin prepara sua fuga. O tenente Salgado anuncia que o noivo de Paula é procurado pela Interpol. Lucrécia alerta a cunhada a respeito das mentiras do futuro marido da caçula dos Vallejo. Ivan é pressionado em relação às dívidas da Café Elite.
RECORD – CANAL 9
Paulo, O Apóstolo (21h)
De volta à arena, Paulo fala com o povo de Éfeso até que uma interrupção revoltosa tira a atenção de todos. Em Trôade, Lucas e Gabriela são pegos de surpresa por um incidente inusitado.
Reis (22h)
Batalha contra os filisteus inaugura a maior conquista de Davi e seus homens. A cidade de Jerusalém é agraciada com os cuidados do novo rei.
REDE GLOBO
Êta Mundo Melhor! (18h25)
Clóvis diz a Candinho que Dita é apaixonada por ele. Ernesto e Zulma armam para que Sabiá seja encontrado desacordado em frente a um bar. Estela permite que Anabela assista à apresentação de Dita. Quincas anuncia que conseguiu um emprego no dancing, e Quinzinho diz que acompanhará o filho. Francine, Tamires e Ernesto planejam enganar o Comendador. Estela convence Dirce a dar uma nova chance para as aulas das crianças órfãs. Simbá questiona Zulma sobre Samir e Candinho. Estela e Dita se aproximam. Zé dos Porcos encontra uma pedra brilhante na gruta. Cunegundes chega a São Paulo. Candinho confronta Celso.
Dona de Mim (19h40)
Ricardo chantageia Jaques. Nina e Leo cuidam de Filipa, que se emociona. Jaques assume a presidência da Boaz, e Kami e Pam pressionam Samuel sobre as novas políticas impostas pelo tio. Ricardo confronta Tânia, que disfarça seus sentimentos por Jaques. Ryan exige que Lucas se afaste do salão enquanto Vespa usa o local para suas negociações. Palmeira furta o dinheiro de um detido, e Marlon desconfia. Davi apoia Jaques. Tânia implora pelo perdão de Jaques. Nina se aproxima de Danilo, e Pam vê. Leo e Samuel ficam juntos. Jaques deixa a casa de Tânia e se muda para a mansão de Abel.
Vale Tudo (21h20)
Raquel vê quando Maria de Fátima é levada para o hospital. Maria de Fátima se desespera ao saber que o que fez não afetou sua gravidez. A médica avisa a Afonso que Maria de Fátima está grávida. Celina confronta Maria de Fátima. Afonso fica intrigado ao sentir falta de uma pasta com relatórios da TCA. Maria de Fátima diz a César que os gêmeos que Solange espera podem ser de Afonso. Maria de Fátima suborna uma funcionária do laboratório e descobre que o exame de Afonso que Celina lhe mostrou é falso. Maria de Fátima planeja fazer Solange perder os bebês. Enquanto César distrai Sardinha e Solange na Tomorrow, Maria de Fátima entra na casa de Solange para manipular os remédios da diretora de criação.