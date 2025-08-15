fechar
Entretenimento | Notícia

Programação da TV, 16.08: Programa 'Sabadou com Virgínia' traz entretenimento com convidados ilustres neste sábado

O 'Sabadou com Virgínia' vai animar o público com entrevistas especiais e brincadeiras com a plateia. Confira a programação completa

Por JC Publicado em 15/08/2025 às 13:34
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT
Sabadou com Virgínia é um programa de televisão brasileiro produzido e exibido pelo SBT - Divulgação/SBT

TV JORNAL/SBT 2

06:00 – Luccas Toon
06:45 – Sábado Animado
08:30 – Carro Arretado
09:00 – Tudo Aqui
09:30 – Sábado Animado
11:00 – SBT Notícias 1ª Edição
12:45 – Show de Bola
13:30 – Turma do Barra
14:00 – SBT Notícias
15:00 – Eita Lucas!
16:00 – Cinema em Casa: Cartas Para Deus
18:00 – SBT Brasil
19:20 – João Alberto Informal
19:45 – SBT Brasil
20:45 – Esquadrão da Moda
22:15 – Sabadou com Virgínia
00:15 – Notícias Impressionantes
02:15 – SBT Notícias

TV TRIBUNA/BAND 4

06:00 – Band Kids
07:20 – Os Donos da Bola
07:50 – Cheguei, Chegando
08:30 – O Melhor do Nordeste
09:00 – Ponto de Vista
09:30 – Auto Motor Shopping
10:00 – Na Cozinha Com Cecília Chaves
10:30 – Você Torceu Aqui
11:00 – Band Esporte Clube
11:30 – Feira Expo Bebê e Gestante
12:00 – Band Esporte Clube
12:30 – Mundo dos Negócios
13:00 – Igreja Maranata
13:30 – Band Esporte Clube
16:00 – Brasil Urgente
17:00 – Campeonato Brasileiro da Série C: Ponte Preta x Itabaiana
18:50 – Jogo Aberto Debate
19:20 – Jornal da Band
20:30 – Sabadão de Todos
22:00 – The Blacklist
23:00 – SFT – MMA
01:05 – BWF
02:05 – Cine Privé: Viúva Negra
03:05 – Chama no Privé
04:00 – Cinema na Madrugada: O Preço da Ganância

REDE TV/CANAL6

06:00 – Igreja Universal do reino de Deus
07:00 – A Hora do Zap
07:30 – Programa Ultrafarma
08:30 – Comunidade Evangélica Zona Sul
09:00 – Vitória em Cristo
09:30 – Ultrafarma
10:00 – A Voz de Deus
10:30 – Ultrafarma
11:00 – Igreja Universal do Reino de Deus
12:00 – Assembleia de Deus do Brás
13:00 – Inovamed
13:30 – A Hora do Zap
14:00 – Inovamed: De Bem Com a Saúde
14:30 – Endurance Brasil
15:30 – Campeonato Brasileiro Série B: Remo x Botafogo
18:00 – Brasil do Povo
19:55 – Rede TV! News
20:30 – Igreja Internacional da Grade Deus
21:30 – TV Fama
22:10 – Operação de Risco
23:10 – Mega Sonho
00:30 – Companhia Certa
01:00 – Jogo na Tela
02:00 – Madrugada Animada
03:00 – Igreja da Graça no Seu Lar

TV GUARARAPES/RECORD 9

07:00 – Brasil Caminhoneiro
07:35 – Fala Brasil – Edição de Sábado
12:00 – Balanco Geral PE – Edição de Sábado
13:25 – Descobrindo Com Cabral
13:35 – Super Bancada
14:30 – Que Arretado!
15:00 – Cine Aventura:
17:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
19:45 – Jornal da Record – Edição de Sábado
21:00 – Cidade Alerta – Edição de Sábado
23:00 – Super Tela:
01:00 – Fala Que Eu Te Escuto

TVU/TV BRASIL 11

06:00 – Vale Agrícola
07:00 – TV Brasil Animada
12:30 – Chefs do Brasil
13:00 – Xodó de Cozinha
13:30 – Brasil Visto de Cima
14:00 – Sessão de Cinema: Mesmo Se Nada Der Certo
15:45 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A1 – Quartas de Final Jogo Volta São Paulo x Ferroviária
18:00 – Brasil Visto de Cima
18:30 – Energia No Brasil
19:00 – Repórter Brasil Noite
19:30 – Amor Veríssimo
20:00 – Um Milagre
20:45 – Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A3 – Final Jogo Volta Atlético Piauiense x Vila Nova (GO)
23:30 – Samba na Gamboa
00:30 – Cena Musical: Hélio Alves
01:30 – Um Milagre
02:30 – Amor Veríssimo
03:00 – Sessão de Cinema: Mesmo Se Nada Der Certo
05:00 – Brasil Visto de Cima

TV GLOBO 13

06:00 – Globo Rural
06:50 – Bom Dia Sábado
07:50 – Pequenas Empresas & Grandes Negócios
08:30 – É de Casa
11:45 – NE1
13:00 – Globo Esporte
13:25 – Jornal Hoje
14:10 – História de Amor
14:40 – Fiz a Escolha Certa
15:30 – O Melhor da Escolinha
16:15 – Caldeirão Com Mion
18:40 – Êta Mundo Melhor!
19:25 – NE2
19:45 – Dona de Mim
20:30 – Jornal Nacional
21:20 – Vale Tudo
22:25 – Altas Horas
00:15 – Supercine: Faixa Combate
00:10 – Supercine: Alice e Só
02:45 – Dona de Mim (R)
03:25 – Corujão I: Jumper
04:35 – Corujão II: Top Dog

