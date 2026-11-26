Presente em mais de 100 municípios, plataforma pernambucana já soma mais de 50 mil estudantes ativos, com mais 160 mil horas de conteúdo consumido

Conquistar uma vaga no mercado de trabalho continua sendo um dos principais desafios para a juventude brasileira, especialmente para estudantes da rede pública de ensino. A falta de experiência prévia, a carência de orientação de carreira e o distanciamento entre o conteúdo escolar e as exigências do setor produtivo criam barreiras difíceis de transpor.

O cenário é refletido nos números da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em junho deste ano. O levantamento mostra que, dos 46,6 milhões de brasileiros com idade entre 15 e 29 anos, 17,5% não trabalhavam, não estudavam e nem frequentavam cursos de qualificação profissional em 2025 — um contingente de aproximadamente 8,2 milhões de jovens fora do circuito de inclusão produtiva.

Para tentar reduzir esse abismo, a Quark, startup de educação (edtech) nascida no ecossistema de inovação do Porto Digital, no Recife, incorporou um novo módulo de empregabilidade à sua plataforma. A solução reúne formação comportamental, busca ativa por vagas e preparação para processos seletivos em um único ambiente digital, utilizando inteligência artificial para aproximar os alunos das oportunidades profissionais.

“A gente entendeu que apenas capacitar o jovem não era suficiente para melhorar a empregabilidade dele. Justamente por isso, o módulo de empregabilidade tem como objetivo conectar esse aluno a vagas compatíveis com o perfil dele e fazer com que cada vez mais estudantes da rede pública consigam acessar boas oportunidades profissionais”, explica Ana Uriarte, cofundadora da Quark e vice-presidente eleita da Associação Brasileira de Startups (ABStartups).

Na prática, o sistema cruza as habilidades, os interesses e o perfil de cada estudante com as ofertas disponíveis, exibindo um índice de compatibilidade que ajuda o candidato a priorizar as seleções mais alinhadas às suas competências. Além do mapeamento de vagas, a plataforma oferece um simulador de entrevistas baseado em inteligência artificial. Por meio de áudio ou texto, os jovens podem treinar respostas para perguntas direcionadas às exigências de cargos específicos, ganhando confiança e aprimorando a comunicação antes de enfrentar recrutadores reais.

A iniciativa busca democratizar o acesso à informação e alinhar o ambiente escolar às demandas atuais das empresas, que valorizam cada vez mais habilidades socioemocionais, como autonomia, trabalho em equipe, inteligência emocional, liderança e resolução de problemas. Para engajar os alunos nesse aprendizado, o aplicativo da edtech combina inteligência artificial generativa, gamificação e microlearning (aprendizagem em pílulas de conteúdo).

Presente em mais de 100 municípios, a plataforma pernambucana já soma mais de 50 mil estudantes ativos, que acumulam mais de 160 mil horas de conteúdo consumido e mais de 80 mil certificados emitidos, consolidando o uso da tecnologia como ponte entre a sala de aula e a primeira oportunidade profissional.