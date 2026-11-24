Para ajudar o consumidor a navegar pelas opções do mercado e investir no modelo adequado, reunimos dicas da Samsung sobre a compra de TVS

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A chegada da Black Friday costuma colocar a troca da televisão no topo da lista de desejos dos consumidores. No entanto, diante da enxurrada de siglas — como OLED, Neo QLED, Mini LED e a recém-chegada Micro RGB — e de telas cada vez maiores, fazer a escolha certa exige mais do que apenas olhar para o desconto na etiqueta.

Para ajudar o consumidor a navegar pelas opções do mercado e investir no modelo adequado , reunimos as principais dicas técnicas e tendências de consumo com orientações de Marina Correia, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.

1. O tamanho certo:



Uma das tendências mais fortes do mercado atual é a busca por telas acima de 65 polegadas, impulsionada pelo desejo de levar a imersão do cinema e dos estádios para dentro de casa. Segundo Marina Correia, ao saltar de uma tela de 55" para modelos de 75" ou 85", o espectador ganha uma área de visualização significativamente maior, valorizando detalhes em filmes, esportes e games.

Contudo, o erro mais comum na hora da compra é olhar apenas para as polegadas e ignorar as dimensões do ambiente. Antes de fechar o pedido, é indispensável medir o rack — garantindo largura e profundidade para apoiar os pés do aparelho com segurança — e calcular a distância entre o sofá e a parede.

"Uma referência prática para calcular o tamanho adequado da TV é medir a distância entre o sofá e o local onde a tela será instalada, em centímetros, e dividir esse valor por três. O resultado indica uma estimativa do tamanho da tela em polegadas", explica Marina.

Confira a tabela de referência para não errar na proporção:

55 polegadas: cerca de 1,65 metro de distância

65 polegadas: cerca de 1,95 metro

75 polegadas: cerca de 2,25 metros

85 polegadas: cerca de 2,55 metros

98 polegadas: cerca de 2,94 metros

"É importante considerar que essa conta funciona como ponto de partida, e não como uma regra rígida. A disposição dos móveis, as dimensões da sala e a preferência por uma experiência mais imersiva também influenciam a escolha", pondera a executiva.

2. Qual painel escolher?

Entender como a TV produz luz e cor é o segredo para não pagar por recursos que não fazem sentido para a sua rotina. Na prática, as quatro principais tecnologias do portfólio atual se dividem da seguinte forma:

Mini LED: Utiliza LEDs traseiros até 40 vezes menores que os convencionais. Na prática, isso permite controlar melhor a iluminação, destacando áreas claras e preservando detalhes nas sombras em resoluções 4K.

Neo QLED: Une a precisão dos Mini LEDs aos Pontos Quânticos (Quantum Dot), ampliando o volume de cor e entregando altíssimo brilho com imagens mais vibrantes.

OLED: Dispensa iluminação traseira; cada pixel emite sua própria luz e se apaga completamente quando necessário, garantindo o chamado "preto puro" e contraste infinito.

Micro RGB: A nova geração de painéis da marca substitui os LEDs brancos tradicionais por milhares de LEDs microscópicos vermelhos, verdes e azuis — da espessura de um fio de cabelo — emitindo as cores primárias diretamente da fonte.

"Enquanto a Neo QLED combina iluminação Mini LED e pontos quânticos, a Micro RGB utiliza LEDs microscópicos individuais nas cores vermelha, verde e azul. Na prática, a tecnologia busca proporcionar imagens com cores mais realistas e refinadas", detalha Marina Correia, destacando que a linha atinge 100% da gama de cores BT.2020.

3. Sala muito clara ou quarto escuro?



A iluminação do cômodo é decisiva para o desempenho do televisor. Para salas com grandes janelas e incidência direta de luz natural, o foco deve ser o nível de brilho e o tratamento antirreflexo da tela. Nesse cenário, tecnologias como Mini LED, Neo QLED e Micro RGB levam vantagem pela potência luminosa. "Modelos como a R95H contam com Tela Livre de Reflexos, que ajuda a preservar o contraste e a intensidade dos tons pretos em ambientes iluminados", aponta Marina.

Já para quem costuma assistir a filmes no escuro, a tecnologia OLED brilha justamente pela ausência de vazamento de luz. Sobre o receio antigo do burn-in (manchas causadas por imagens estáticas), a gerente tranquiliza: "A tecnologia OLED evoluiu continuamente, incorporando aprimoramentos voltados à qualidade de imagem e à experiência de uso", reforçando que a linha atual também já incorpora recursos de redução de reflexos e ajuste de brilho HDR para se adaptar a diferentes ambientes.

4. Inteligência Artificial na imagem e no som



Nesta temporada, os processadores com Inteligência Artificial deixaram de ser apenas um detalhe técnico para atuar diretamente no que chega aos olhos e ouvidos do espectador — inclusive para quem não consome apenas conteúdos nativos em 4K.

Por meio do upscaling, os chips analisam transmissões de TV aberta ou streamings em HD e aprimoram textura, brilho e nitidez em tempo real. No áudio, o destaque fica para a personalização: "O recurso Áudio em Camadas com AI analisa o som reproduzido pela TV e separa voz e efeitos sonoros. Em uma transmissão de futebol, por exemplo, é possível colocar no mudo apenas a narração ou o som da torcida", exemplifica Marina.

A interação também ficou mais conversacional. Com assistentes integrados (como Bixby e Gemini), o usuário pode apertar um botão e tirar dúvidas em português sobre o filme que está passando ou pedir recomendações sem precisar digitar.

5. Checklist da etiqueta na Black Friday



Para não cair em armadilhas de marketing durante as promoções, Marina Correia recomenda atenção redobrada a cinco especificações técnicas na ficha do produto:

Taxa de atualização (Hz): essencial para gamers e fãs de esportes. Enquanto modelos padrão operam em 60 Hz, painéis avançados (como as OLEDs S90H e S95H) chegam a até 165 Hz, garantindo fluidez sem rastros.

Controle de reflexos: verifique se o modelo possui acabamento fosco ou antirreflexo caso sua sala seja muito iluminada.

Suporte a HDR: padrões como o HDR10+ garantem que o brilho e o contraste sejam ajustados cena a cena, e não de forma estática.

Resolução e processador: dê preferência a painéis 4K acompanhados de processadores recentes, que garantem bom upscaling de conteúdos antigos.

"É importante verificar as especificações de cada modelo, já que recursos e tecnologias podem variar dentro de uma mesma família", garante Mariana.