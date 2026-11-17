A experiência passa a ser guiada por seções que se adaptam ao comportamento de uso. A área de acesso rápido dá maior destaque ao app mais utilizado

A Roku anunciou a chegada de sua nova tela inicial ao mercado brasileiro, marcando a atualização mais significativa da interface em mais de uma década. Desenvolvida a partir de anos de análises sobre hábitos de consumo e retornos dos espectadores, a reformulação busca reduzir o tempo gasto na procura por programas, apostando em um design mais dinâmico, recomendações personalizadas por inteligência artificial e acessos diretos aos conteúdos, sem abrir mão da tradicional simplicidade da plataforma.

Segundo a empresa, os modelos de inteligência artificial analisam bilhões de combinações possíveis para moldar a tela de abertura de acordo com o perfil de cada espectador assim que a televisão é ligada. Ao explicar a mudança, André Romanon, diretor-geral da Roku no Brasil, destacou o equilíbrio entre inovação e facilidade de uso.

“Nossa nova Tela Inicial coloca o entretenimento no centro de tudo, sem deixar de lado a essência simples e intuitiva da Roku. Acreditamos que encontrar algo para assistir deve ser uma experiência fácil e relevante para todos. Esta nova Tela Inicial nos permite aproximar o conteúdo dos nossos usuários de forma mais personalizada, ajudando-os a encontrar seus filmes, séries e aplicativos favoritos, além de descobrir novas opções que possam gostar. Estamos muito felizes em trazer essa nova forma de explorar o streaming para os usuários da Roku no Brasil”, afirmou o executivo.

Na prática, a experiência passa a ser guiada por seções que se adaptam ao comportamento de uso. A área de acesso rápido dá maior destaque ao aplicativo mais utilizado, permitindo também que o espectador adicione ou remova plataformas manualmente. Já as fileiras de principais escolhas e de sugestões personalizadas cruzam os interesses individuais com o que está em alta no sistema para indicar filmes e séries logo no primeiro contato com a tela.

A organização visual também foi repensada para liberar espaço para os catálogos. O menu lateral da tela inicial agora permanece recolhido até que o usuário precise utilizá-lo, oferecendo acesso em um clique a configurações, entradas da TV e ferramentas cotidianas. Além disso, atalhos frequentes — como a função de continuar assistindo, a lista pessoal, os planos de fundo e o temporizador — foram posicionados diretamente na página principal para agilizar a rotina.

Para facilitar a descoberta de novos títulos, a atualização introduz ainda a área de Destinos, que agrupa produções por gênero e preferências, como filmes, comédia e esportes. Na aba esportiva, por exemplo, o público consegue visualizar os principais eventos em destaque e verificar onde assistir às transmissões, tanto em serviços gratuitos quanto por assinatura. Integrada a esse espaço, a ferramenta de busca passa a adaptar suas sugestões e resultados conforme a categoria que está sendo explorada no momento.

De acordo com a companhia, a distribuição da nova interface já foi iniciada no país e contemplará todas as Roku TVs e dispositivos de streaming da marca. O processo ocorrerá de forma automática e gradual, liberando os recursos assim que o pacote de atualização estiver disponível para cada aparelho.