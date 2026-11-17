Maior festival gratuito de inovação e cultura do país teve 823 atividades e 1.819 palestrantes. Em 2027, evento volta ao Recife no mês de novembro

O Bairro do Recife recebeu mais de 80 mil pessoas entre os dias 11 e 14 de novembro, durante a 8ª edição do REC'n'Play. Com o tema "O Futuro Nasce Aqui", o festival reuniu 823 atividades sobre inovação, tecnologia, criatividade e cultura, conduzidas por 1.819 palestrantes, além de 80 ações culturais e mais de 70 marcas. Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o evento reafirmou a posição de maior festival gratuito do gênero no País.

A organização já confirmou a próxima edição: o REC'n'Play 2027 será realizado de 17 a 20 de novembro.

Para o presidente do Porto Digital, Pierre Lucena, o público registrado mostra a força do formato. "O Carnaval do Conhecimento prova que inovação nasce do encontro entre pessoas, cultura e território", afirmou.

A diretora de Administração e Finanças do Sebrae/PE, Deborah Guerra, destacou o papel do festival para o Estado. Segundo ela, o evento reforça o potencial de Pernambuco como ambiente de oportunidades para quem empreende, inova e busca novos mercados, e o apoio do Sebrae contribui para fortalecer o empreendedorismo inovador e um ecossistema mais dinâmico e competitivo.

Debate sobre IA e comportamento

A programação discutiu como valores humanos e comportamento social se relacionam com a inteligência artificial e as novas linguagens digitais. Entre os convidados estiveram a podcaster Déia Freitas, o escritor Fabrício Carpinejar, o ex-jogador Raí, o artista Murilo Gun, a governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife, Victor Marques. O jornalista Caco Barcellos conversou com o radialista Jota Ferreira no Cais do Sertão.

Negócios em novo endereço

A Arena Pernambuco de Negócios estreou sede no NERD, plataforma de negócios do Porto Digital, com quatro frentes: Startup Expo, Roadshow de Investimentos, Conexões de Negócios (Matchmaking) e Missões Empresariais, incluindo a Jornada C-levels. A iniciativa contou com incentivo do Governo do Estado, por meio da Secti e da ADEPE.

Música, cinema e cultura popular

A programação cultural somou 80 atividades. À noite, o Palco Recife Cidade da Música, produzido pela Prefeitura do Recife, recebeu shows gratuitos de Devotos, Otto, Cordel do Fogo Encantado e Lenine. Durante todo o festival, o Cine'n'Play Petrobras levou cinema de rua ao público, com exibição do premiado *O Agente Secreto* e de mais de 30 curtas-metragens pernambucanos.

No sábado, 14, dia de encerramento, o bairro registrou ainda mais movimento, com intervenções de arte urbana, mostras audiovisuais, desfile de moda autoral e oficina de foguetes com o divulgador científico Sérgio Sacani. O Mundo Bita transformou o festival em uma grande festa para as crianças. No fim da tarde, um cortejo com onze grupos e agremiações tradicionais de Pernambuco percorreu as ruas do Bairro do Recife.