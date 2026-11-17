A Motorola anunciou nesta semana o avanço na distribuição do Android 17 para o seu portfólio de smartphones. O pacote de atualizações traz reformulações visuais, ferramentas inéditas de proteção contra roubos e golpes digitais, recursos aprimorados de inteligência artificial e uma integração de compartilhamento de arquivos que agora alcança aparelhos com sistema iOS.

Enquanto o recém-lançado motorola signature 27 já sai de fábrica equipado com o novo sistema operacional — aliado ao processador Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 e ao conjunto de câmeras apontado como líder global pelo ranking DXOMARK —, uma primeira leva de dispositivos anteriores já começou a receber o pacote via atualização. Estão nesse grupo inicial o motorola signature, os modelos edge 70, edge 70 fusion, edge 70 fusion+ e edge 60 pro, os dobráveis razr 70 ultra, razr 50 ultra e razr fold, além do intermediário moto g86.

No campo da usabilidade, a nova versão do sistema operacional apresenta ícones redesenhados, opções ampliadas de personalização e alterações no layout de botões e widgets. O menu de Configurações também passou por uma reestruturação para tornar a navegação mais intuitiva. Para o consumo de mídia, a atualização introduz um controle refinado sobre o brilho HDR, permitindo que o usuário ajuste a intensidade luminosa em fotos e vídeos compatíveis ou desative o recurso conforme sua preferência.

A inteligência artificial e a conectividade também ganharam espaço no pacote. A ferramenta Circule para Pesquisar passa a realizar traduções em tempo real diretamente na tela, sem a necessidade de alternar entre aplicativos. Já no compartilhamento de dados, o recurso Ponto de Acesso Instantâneo facilita a distribuição de internet entre aparelhos compatíveis, enquanto o Quick Share foi atualizado para permitir a transferência direta de arquivos para dispositivos iOS por meio da leitura de QR Code.

Na frente de segurança, a atualização incorpora mecanismos voltados à proteção patrimonial e digital. O Bloqueio por Falhas de Autenticação trava automaticamente o aparelho após sucessivas tentativas incorretas de desbloqueio, dificultando o acesso em casos de furto ou roubo. O sistema passa ainda a contar com a Detecção de Golpes por Mensagens, que identifica possíveis fraudes recebidas pelo usuário, além de oferecer um atalho mais rápido para chamadas de emergência.

Segundo a fabricante, a liberação do Android 17 ocorrerá de forma gradual ao longo dos próximos meses, em parceria com o Google. O cronograma completo contempla dezenas de aparelhos das principais famílias da marca. Na linha premium signature, o modelo motorola signature será atualizado. Na família edge, a lista inclui as séries 70 (edge 70, edge 70 fusion, edge 70 fusion+ e edge 70 pro), 60 (edge 60, edge 60 neo, edge 60 fusion e edge 60 pro) e 50 (edge 50 neo, edge 50 fusion, edge 50 pro e edge 50 ultra). Entre os dobráveis da linha razr, receberão o sistema os modelos razr 70, razr 70 ultra, razr 60, razr 60 ultra, razr 50, razr 50 ultra e razr fold. Por fim, na linha intermediária moto g, a atualização está prevista para os aparelhos moto g86, moto g77, moto g75, moto g67, moto g57, moto g56, moto g47, moto g37 e moto g max.