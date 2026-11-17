De acordo com Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, esta é a segunda vez que a bolsa brasileira sincroniza um BDR

Investidores brasileiros poderão aplicar na empresa de inteligência artificial Anthropic a partir desta quinta-feira (19), data em que a companhia realiza sua oferta pública inicial (IPO) na bolsa americana Nasdaq. A estreia local acontecerá simultaneamente por meio de um BDR (Brazilian Depositary Receipt), certificado negociado na B3 sob o código ANTH34, com valor inicial inferior a R$ 100.

Para viabilizar o acesso com baixo valor inicial, a bolsa brasileira estruturou o ativo com uma paridade de 1 para 8 — ou seja, cada ação negociada nos Estados Unidos equivalerá a oito recibos no Brasil. Como a faixa indicativa do papel no mercado norte-americano foi estimada entre US$ 70 (cerca de R$ 405) e US$ 78 (R$ 452), a divisão permitirá que o investidor local compre frações equivalentes da companhia sem precisar desembolsar o valor integral da ação original.

Todo o processo de compra ocorre diretamente no Brasil e em reais, dispensando a necessidade de abrir conta no exterior, realizar remessas internacionais ou fazer operações de câmbio. Para adquirir o ativo, basta ter cadastro em uma corretora ou instituição financeira habilitada no país, acessar o home broker ou aplicativo de investimentos, digitar o código ANTH34 e enviar a ordem de compra, seguindo a mesma dinâmica de negociação de ações nacionais e fundos imobiliários.

De acordo com Luiz Masagão, vice-presidente de Produtos e Clientes da B3, esta é a segunda vez que a bolsa brasileira sincroniza o lançamento de um BDR com a estreia de uma gigante global nos Estados Unidos — movimento inaugurado em junho deste ano, durante o IPO da SpaceX (SPCX34). A iniciativa amplia o portfólio de empresas estrangeiras acessíveis via mercado local, que já reúne companhias de tecnologia e consumo como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon, Tesla, Netflix, Disney, Coca-Cola e McDonald’s.

Apesar da praticidade operacional, a B3 alerta que o investimento em BDRs carrega riscos específicos que exigem atenção antes da compra. Como o certificado reflete o desempenho de um papel estrangeiro, a cotação do ANTH34 estará sujeita tanto à volatilidade natural das ações de tecnologia no mercado americano quanto às oscilações da taxa de câmbio entre o dólar e o real. Para auxiliar os interessados a compreenderem essas variáveis, a área educacional da bolsa disponibiliza cursos gratuitos sobre o funcionamento e as regras desses ativos internacionais.