O Brasil pode acumular perdas de R$ 2,9 trilhões (cerca de US$ 518 bilhões) causadas por ataques cibernéticos nos próximos três anos, de acordo com uma projeção atualizada da empresa de cibersegurança Vultus. O levantamento, que avalia médias e grandes empresas no país, indica que aproximadamente 63% delas — o equivalente a 383 mil companhias — devem enfrentar incidentes de altíssimo impacto no período. O novo montante representa uma revisão expressiva frente ao estudo anterior da companhia, que estimava prejuízos de US$ 394 bilhões, refletindo o agravamento dos riscos mapeados no relatório Panorama 2026.

O principal motor dessa escalada é a incorporação da inteligência artificial às operações criminosas. A tecnologia permite que invasores automatizem etapas de ataque, identifiquem vulnerabilidades e adaptem suas estratégias em velocidade muito superior aos métodos tradicionais. De acordo com a análise da Vultus, invasões que antes demandavam semanas para serem executadas agora ocorrem em questão de horas.

“O aumento da projeção de prejuízos acompanha uma mudança na escala dos ataques. A inteligência artificial permite ao adversário encontrar e explorar vulnerabilidades com mais velocidade, mais profundidade e menor custo. Isso amplia a capacidade de atacar várias empresas ao mesmo tempo, enquanto elas conectam mais sistemas e tornam o negócio cada vez mais dependente dessa estrutura", afirma Rodrigo Gava, CTO da Vultus.

O alerta ganha peso após uma onda global de incidentes graves registrados em outubro — período batizado pela Vultus de Black October. No exterior, criminosos invadiram sistemas de refrigeração de supermercados na França, elevando a temperatura dos equipamentos a até 50 °C, além de paralisarem serviços digitais de bancos, companhias aéreas e empresas ferroviárias. No Brasil, o mesmo período foi marcado por ataques a empresas privadas e pela suspensão de sistemas de órgãos públicos, como a Anatel e tribunais federais. Os meses seguintes também já acumulam episódios similares.

Para Gava, os danos vão muito além do prejuízo financeiro imediato, atingindo toda a cadeia produtiva e serviços essenciais como hospitais, portos e sistemas de pagamento. "Quando o ataque acontece, o impacto chega à operação: vendas, produção e serviços podem parar, afetando também clientes e fornecedores. A conta inclui receita perdida, custos de recuperação e perda de confiança. A defesa precisa acompanhar o ritmo do adversário: usar também a IA para simular ataques reais, testar continuamente suas defesas e corrigir brechas antes que sejam exploradas. E precisa comprovar, na prática, que a empresa consegue continuar operando durante um incidente", complementa o executivo, defendendo que as empresas substituam auditorias anuais por processos de validação contínua.

Agentes autônomos e o cerco às fraudes digitais

A automação também transformou o mercado de fraudes digitais. Segundo dados da INTERPOL, golpes potencializados por inteligência artificial já são até 4,5 vezes mais lucrativos para os criminosos do que os esquemas convencionais. Em vez de conduzirem cada etapa manualmente, os golpistas agora operam agentes de IA autônomos que criam identidades sintéticas, falsificam documentos, disparam mensagens personalizadas e testam barreiras de segurança em escala contínua, aprendendo com cada falha.

“Os criminosos estão se tornando treinadores de agentes. Eles não precisam mais executar cada etapa da fraude e podem colocar a IA para fazer o trabalho, testar diferentes caminhos e aprender com os resultados”, explica Nilson Oliveira, COO da Apura Cyber Intelligence.

O preparo desses golpes começa muito antes do contato com a vítima, utilizando dados pessoais, credenciais e imagens vazadas na Deep Web e na Dark Web como matéria-prima. Segundo Oliveira, a clonagem de voz tornou-se um dos vetores mais críticos. "Uma interação de poucos segundos já pode fornecer material suficiente para que a tecnologia reproduza o padrão de fala de uma pessoa. Imagens e documentos entram na mesma operação, criando um conjunto de evidências artificiais que pode ser usado para sustentar uma identidade falsa", relata.

Até mesmo ferramentas biométricas de "prova de vida" — criadas para atestar que há um ser humano real diante da câmera durante a abertura de uma conta bancária, por exemplo — passaram a ser alvo de ataques. “O agente de IA aprende a cada tentativa e vai se aperfeiçoando até chegar a um ponto em que fica difícil para as pessoas perceberem que aquilo é falso”, afirma o COO da Apura, destacando que milhares desses agentes podem ser treinados simultaneamente. “O desafio é que distinguir um comportamento humano de uma ação automatizada se torna cada vez mais difícil quando diferentes tecnologias passam a atuar de forma coordenada”, acrescenta.

IA na linha de defesa e prevenção ao consumidor

Para conter o avanço das ameaças, o setor de segurança também aposta no uso defensivo da inteligência artificial. Nos sistemas de autenticação, algoritmos analisam o contexto do acesso em tempo real para acionar verificações extras apenas quando detectam anomalias, evitando atritos para usuários legítimos. “A ideia é utilizar a IA para reforçar a segurança sem criar obstáculos desnecessários para quem está acessando um serviço legítimo. A IA permite que os sistemas sejam capazes de distinguir uma atividade comum de uma situação que merece atenção, com maior rapidez e precisão, para que as medidas adicionais sejam aplicadas quando realmente fizerem sentido”, diz Oliveira.

No ambiente corporativo, o monitoramento preventivo da Deep Web e da Dark Web por meio de inteligência de ameaças cibernéticas (CTI) — como a plataforma BTTneo, utilizada pela Apura — busca interceptar credenciais vazadas antes que sejam usadas em ataques. Ainda assim, o fator humano segue decisivo na tomada de decisão. “A defesa puramente humana perde em velocidade, enquanto a defesa somente automatizada perde em contexto. O vencedor é o time que coloca expertise humana dentro da automação”, resume o executivo. “A inteligência de ameaças cibernéticas (CTI) permite acompanhar credenciais, dados e acessos que estão sendo expostos ou negociados fora do ambiente da empresa, além de identificar novas técnicas utilizadas pelos atacantes. Esses sinais ajudam a identificar quando uma informação pode estar sendo preparada para um ataque e permitem que a equipe aja antes que ela seja usada contra a organização”, completa.

Para os consumidores, a principal recomendação diante da sofisticação dos deepfakes e clones de voz é desconfiar do contexto da abordagem — como pedidos urgentes, solicitações atípicas e pressão psicológica — em vez de confiar apenas nos sentidos. A mesma cautela vale para comunicações escritas que imitam a identidade visual de instituições conhecidas.