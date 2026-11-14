Mulheres seguem ocupando menos de 20% dos postos especializados em tecnologia no Brasil, aponta W-Tech 2026

Apesar do crescimento no número absoluto de profissionais, as mulheres ainda representam apenas 19,45% dos especialistas em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) nas empresas da Indústria de Software e Serviços de TIC (ISSTICs) no Brasil. Os dados integram a quinta edição do estudo W-Tech 2026, produzido pelo Observatório Softex e apresentado neste sábado (14) no Tech Woman 2026, no Recife Expo Center.

O levantamento indica que, em comparação a 2023, a expansão da mão de obra feminina foi insuficiente para alterar de forma significativa a disparidade de gênero. Nos segmentos ISSTIC, o total de especialistas saltou de cerca de 89,7 mil para 97,5 mil, mas a fatia percentual oscilou apenas de 19,2% para 19,45%. No mercado formal brasileiro como um todo, o movimento foi semelhante: o contingente feminino passou de aproximadamente 233 mil para 251 mil profissionais, elevando a participação de 19,5% para 19,61%.

No cenário internacional, o índice do mercado formal brasileiro acompanha o patamar da União Europeia (19,5%) e fica próximo da média dos países avaliados (20,8%). No entanto, o Brasil permanece distante de nações com maior equilíbrio de gênero na área, como Israel (28,8%), Irlanda (26,3%), Estônia (24,5%) e Estados Unidos (24,2%).

Gargalos na liderança, salários e recorte racial

Dentro das ISSTICs, a força de trabalho feminina está concentrada no segmento de software (82,9%) e em grandes corporações (54,03%). A distribuição por cargos evidencia barreiras na progressão de carreira: embora as mulheres ocupem 27,26% das vagas de gerência, 25,05% em pesquisa e desenvolvimento e 23,66% entre analistas, a presença recua para 14,15% nos cargos de diretoria e 14,06% na programação.

A desigualdade se acentua nos recortes racial, regional e financeiro. Os homens brancos detêm 46,31% dos vínculos do setor, seguidos por homens negros (26,51%), mulheres brancas (12,35%) e mulheres negras (6,39%). Geograficamente, a participação feminina varia de 5,02% a 22,49% entre os estados, sem atingir a marca de 23% em nenhuma unidade da Federação. Na remuneração, as mulheres ganham menos na maior parte das funções, com defasagem salarial que alcança 21,78% entre tecnólogos, 17,04% entre programadores e 15,49% entre analistas.

Na base educacional, as mulheres somaram apenas 19,16% dos concluintes de cursos superiores de TIC em 2024. Como contraponto positivo, o estudo detectou forte alta no número de formandas entre 2023 e 2024 em nichos emergentes, com destaque para Defesa Cibernética (alta de 53,2%) e Inteligência Artificial (47,1%).

Para Rayanny Nunes, coordenadora de Inteligência e Design de Soluções da Softex, os números exigem um diagnóstico que vá além do recrutamento inicial. “Os dados mostram que olhar apenas para o número de mulheres que ingressam em tecnologia não é suficiente. Precisamos acompanhar toda a trajetória, da formação à permanência, remuneração e chegada aos espaços de decisão. É essa visão mais ampla que nos permite identificar onde as desigualdades se acumulam e orientar ações mais efetivas”, afirma.

Recomendações para políticas públicas

Diante do cenário, o W-Tech 2026 defende que as políticas públicas para o setor abranjam todo o ciclo profissional, garantindo a permanência e a ascensão feminina. O documento propõe o estabelecimento de metas para mulheres e pessoas negras em programas públicos de qualificação e bolsas, a exigência de indicadores de diversidade em incentivos à pesquisa e inovação, mecanismos de transparência salarial e linhas de financiamento contínuo para startups lideradas por mulheres, com foco prioritário nas empreendedoras negras.

Para os governos estaduais, a recomendação é adaptar a oferta de bolsas às assimetrias locais e adotar critérios de diversidade no fomento a parques tecnológicos e polos de inovação. Em âmbito federal, o estudo sugere a instituição de um Painel Nacional de Diversidade, sob coordenação do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), para monitorar anualmente os indicadores de educação, emprego, renda, liderança e empreendedorismo.

A íntegra da quinta edição do W-Tech 2026 está disponível gratuitamente no portal do Observatório Softex (observatorio.softex.br/publicacao-geral/w-tech-2026/).