Falha global afeta Outlook, Teams e Copilot; Microsoft ainda não normalizou serviços

Instabilidade atingiu usuários em mais de 70 países e também afetou empresas que dependem da Microsoft, que descarta ataque cibernético

por Estadão Conteúdo
Falha global afeta Outlook, Teams e Copilot; Microsoft ainda não normalizou serviços
Empresa Microsoft - Pixabay

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A Microsoft está trabalhando para corrigir uma falha generalizada em alguns de seus serviços, entre os quais estão o Teams, o Outlook e seu software de Inteligência Artificial (IA), o Copilot, devido a "problemas de conectividade" que, até o momento, não conseguiu resolver.

Os primeiros relatos chegaram na tarde desta quinta-feira por meio do site de monitoramento Downdetector, com um pico de cerca de 140 mil pessoas relatando as falhas que estavam afetando o Outlook, e com relatos em mais de 70 países. Segundo a Bloomberg, a falha acumulou cerca de 200 mil relatos.

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Microsoft atribui instabilidade à sobrecarga na infraestrutura

De acordo com a BBC, a Microsoft informou que a causa se deve a uma "alta carga" em sua infraestrutura. A Bloomberg explicou que um processo central dos servidores afetados ficou sobrecarregado, o que fez com que eles parassem de responder e houvesse perda de capacidade.

Além disso, outras empresas de tecnologia, como a OpenAI e a Anthropic, estão relatando problemas associados ao uso da infraestrutura da Microsoft para manterem suas operações em pleno funcionamento.

Empresa identifica recuperação parcial, mas serviços seguem instáveis

Embora, inicialmente, a Microsoft tenha informado que estava "observando resultados positivos" na resolução do incidente que está afetando globalmente, horas depois, já nesta manhã, comunicou que as soluções não estavam surtindo o efeito esperado.

Mesmo assim, detectou uma "recuperação parcial" nas regiões onde aplicou as soluções, embora, por enquanto, essa recuperação não seja sustentável e a empresa continue trabalhando em várias frentes para restabelecer os serviços.

Segundo a BBC, um executivo da Microsoft, Charles Lamanna, declarou que não se trata de um incidente relacionado à segurança cibernética e que não há indícios de atividade maliciosa. Além disso, a empresa de tecnologia informou que outros serviços, como o Exchange Online, o SharePoint e o Defender XDR, também estão afetados.

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