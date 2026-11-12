Tech Woman 2026 aposta em mentorias, inclusão e inovação para fortalecer a liderança feminina na tecnologia

Recife se prepara para sediar, neste sábado (14), a quarta edição do Tech Woman, evento consolidado como um dos principais espaços de debate sobre o protagonismo feminino na tecnologia, inovação e desenvolvimento de carreiras. Realizada no Recife Expo Center, no bairro de São José, das 8h às 18h, a iniciativa tem expectativa de reunir cerca de duas mil mulheres e pessoas que se reconheçam como mulheres. Neste ano, o evento integra o período do Festival REC’n’Play, uma mudança em relação à previsão inicial de julho e que amplia a integração com o ecossistema de inovação da capital pernambucana.

As inscrições continuam abertas e os ingressos custam R$ 80, podendo ser adquiridos pela plataforma oficial do evento, onde o público também pode conferir a agenda completa através do link app.jalanlive.com/techwoman26/agenda. O projeto mantém um forte compromisso com a inclusão social, disponibilizando ingressos gratuitos e vouchers de alimentação para mulheres em situação de vulnerabilidade, além de permitir que apoiadores adquiram entradas destinadas à doação.

A programação foi inteiramente desenvolvida para contemplar mulheres em diferentes fases profissionais, desde quem busca uma transição de carreira até lideranças, empreendedoras e profissionais consolidadas. Os conteúdos abordam tendências de inovação, inteligência artificial, cultura digital, soft skills como inteligência emocional e comunicação, e os caminhos do empreendedorismo feminino. Um dos grandes diferenciais desta edição é a ampliação do foco em tecnologia para áreas não tradicionais, aproximando profissionais de diversos setores de temas como segurança digital e automação.

Entre os principais destaques dos palcos, a abertura será conduzida pela psicóloga Ana Winckler com a palestra “Quem foi que te programou? Você aceitou os termos. Só não lembra quando”, provocando uma reflexão crítica sobre os padrões e expectativas que influenciam escolhas de vida. Em seguida, a especialista em estratégia e desenvolvimento humano Roberta Rigaud apresenta “O que a IA não pode ser por você?”, debatendo quais competências estritamente humanas garantem a relevância profissional diante do avanço tecnológico. O encerramento ficará por conta de Grazi Mendes, executiva de tecnologia, futurista e autora semifinalista do Prêmio Jabuti, que trará a palestra “Preservação da Alegria” para discutir como conciliar produtividade, propósito e bem-estar.

Além das palestras e painéis, o evento oferece mais de 200 horários de mentorias individuais com duração média de 30 minutos, permitindo uma troca direta de experiências com especialistas voluntárias do setor. A estrutura no Recife Expo Center também foi planejada para garantir acolhimento e comodidade, contando com uma área kids para que mães acompanhem a programação com tranquilidade, um lounge de networking com cadastro de currículos, a Arena Criativa voltada à valorização de pequenos negócios e a Arena Gastrô para convivência.