EY projeta fortalecimento do Recife e de Fortaleza como eixos de tecnologia do Brasil

A EY quer ser vista menos como uma consultoria britânica que atende o Nordeste e mais como uma empresa que trabalha a partir dele. Em entrevista exclusiva ao JC, durante o Rec'n'Play, lideranças da companhia no Brasil descreveram a capital pernambucana e Fortaleza como polos complementares de tecnologia e mão de obra qualificada, e apontaram o Delivery Center, instalado no Porto Digital, como a peça mais visível dessa estratégia - o único no Brasil. A unidade funciona há cerca de um ano e meio e é liderada por Bárbara Fernandes, à frente do Centro de Serviços de Tecnologia (SDC) da EY.

Com o SDC, além do escritório regional na capital pernambucana, a EY presta serviços de tecnologia e consultoria a clientes do Brasil e de outras regiões do mundo, da América Latina à Ásia. Segundo a executiva, a equipe passa de 100 profissionais, a maioria atendendo mercados externos.

A base para isso, de acordo com Francisco Pimentel, líder do escritório do Recife, foi construída ao longo de décadas. A EY chegou à cidade nos anos 1970 e, quando ele começou, muitos executivos locais vinham de fora. Hoje, estima cerca de 90% deles formados localmente. "Fomos formadores de profissionais". Esse foi um desafio superado. O seguinte, na visão de Pimentel, é que o Nordeste gere empresas que se projetem fora da região e tragam faturamento de volta.

É nesse ponto que Fortaleza começa a criar uma conexão mais direta com o Recife. Carlos Mota, líder do escritório cearense, explicou que o Porto Digital, com mais de 25 mil profissionais, é forte em software, enquanto o Ceará reúne cabos submarinos, data centers e geração de energia limpa, vantagem que deve crescer com o leilão de armazenamento de baterias previsto para o fim do ano. Com a chegada do ITA à capital, a expectativa é reter talentos e replicar ali o modelo recifense. “Pela primeira vez a gente está começando a trazer executivos de volta dos Estados Unidos", diz ele sobre o segmento tecnológico.

Esses talentos alimentam um ecossistema de startups que ficou mais exigente. Raquel Teixeira, líder de programas de relacionamento, que acompanha o tema há oito anos, lembrou que crescer em clientes já foi suficiente para captar recursos. Hoje "o venture capital está investindo muito mais no empreendedor", com "agilidade para pivotar, governança estruturada e caixa por períodos mais prolongados”. Nesse cenário, a EY aposta em seu hub de startups, na parceria de mais de 20 anos com a Endeavor e na inovação aberta, que segue estimulando startups mais estruturadas, mas que ainda assim demandam apoio da EY para acelerar com equilíbrio o crescimento.

Com o crescimento intensivo da inteligência artificial, os executivos observam que a tecnologia ainda serve sobretudo ao desempenho individual, e o passo seguinte é criar governança para que ela torne as empresas mais eficientes. Finanças, saúde e varejo lideram a adoção e podem encontrar caminhos mais fáceis para alavancar os negócios.

Pelo lado da auditoria e consultoria, a EY também já atende uma maior demanda de empresas que estão buscando rever suas operações. O CEO da EY Brasil, Luiz Sergio Vieira, entende que o fim da lógica de incentivos por origem obriga as companhias a repensarem cadeia de suprimentos, créditos, precificação e sistemas, ampliando a demanda por serviços da EY. "Não só com esse viés tributário em si, mas com o impacto disso na transformação de todo o negócio. O primeiro passo é entender o efeito sobre a estrutura de compras e de supply chain; depois, replanejar operações, negociar com fornecedores e rever a precificação”. “Nesse processo, a tecnologia vem com um papel super importante para estimar os efeitos e planejar as mudanças”, afirma. A longo prazo, avalia, o sistema deve ficar mais simples, embora a manutenção da arrecadação mantenha as alíquotas altas.