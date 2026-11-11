"Vocês são orgulhosos de onde vieram, e isso é muito importante", diz Déia Freitas sobre pernambucanos

A criadora do maior podcast do país, o Não Inviabilize, falou ao JC sobre diálogo, diversidade de experiências e formação de repertório cultural

por Eduardo Scofi
"Vocês são orgulhosos de onde vieram, e isso é muito importante", diz Déia Freitas sobre pernambucanos
Déia Freitas participa de conversa sobre o poder das histórias durante o Rec’n’Play 2026, no Recife - Eduardo Scofi/JC

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O orgulho dos pernambucanos pelas próprias origens é uma das características que chamam a atenção da podcaster Déia Freitas, criadora do podcast mais ouvido do Brasil, o Não Inviabilize.

Em entrevista ao JC, nesta quarta-feira (11), durante o Rec’n’Play 2026, comunicadora também ressaltou a importância de iniciativas gratuitas que aproximem os jovens das novas tecnologias e apresentem novas possibilidades de carreira.

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Déia Freitas elogia inteligência e orgulho das raízes pernambucanas

Ao responder sobre o que considera uma característica marcante dos pernambucanos, Déia destacou a inteligência e a eloquência da população. “Vocês são inteligentíssimos. Eu acho que são pessoas eloquentes”, afirmou.

A comunicadora contou que costuma receber com entusiasmo a notícia de que está conversando com alguém de Pernambuco, especialmente pela maneira como as pessoas compartilham suas histórias e falam sobre suas origens.

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A relação dos pernambucanos com a própria identidade cultural também foi destacada por Freitas. Ao comentar o hábito de contar histórias sobre os lugares de onde vieram, ela disse enxergar nessa atitude uma demonstração de pertencimento, e não de vaidade.

“Eu acho que não é ser amostrado, é ser orgulhoso das suas raízes. Eu acho isso muito importante”, declarou.

Troca de experiências amplia repertório cultural

A valorização das histórias e o contato com diferentes culturas também apareceram na conversa quando Déia foi questionada sobre a importância do diálogo entre pessoas com realidades distintas. Para ela, essas experiências contribuem para ampliar a visão de mundo e devem fazer parte também da rotina profissional.

A comunicadora contou que, inclusive, procura proporcionar essas oportunidades aos integrantes de sua própria família e empresa, incentivando o contato com novas visões de mundo. “Tudo que eu consigo realizar e conhecer, eu quero que eles também tenham esse tipo de encontro, novas culturas”, afirmou.

A experiência, segundo Déia, vai além da participação em eventos e está relacionada à construção de repertório. Por isso, ela considera importante que os profissionais tenham acesso a vivências diferentes das que fazem parte de seu cotidiano. “Acho importante, sim, a gente ter esse capital cultural também”, completou.

Déia Freitas vê potencial de novas carreiras nos games

Durante a mesa “Uma história é só o começo”, mediada pela jornalista Beatriz Castro, a criadora do Não Inviabilize também comentou as oportunidades profissionais abertas pelas novas tecnologias. Ao falar sobre o mercado de games, destacou o potencial da área e disse que teria interesse em seguir esse caminho se estivesse começando a carreira atualmente.

“Eu acho que a questão dos games é uma carreira muito promissora, muito nova. Eu, se fosse jovem hoje, acho que ia para esse lado. Investiria em design de games ou alguma coisa nesse sentido”, afirmou durante o encontro, realizado no Palco Jornada dos MC’s, na Rua do Bom Jesus.

Na avaliação da podcaster, festivais gratuitos como o Rec’n’Play ajudam a aproximar os jovens dessas possibilidades profissionais. Ela citou o contato com jogos e criadores de conteúdo como experiências capazes de despertar o interesse por áreas que, até então, poderiam não estar no horizonte de quem participa do evento.

Déia também celebrou a estrutura e a diversidade da programação do festival, que ocupa diferentes espaços do centro do Recife com atividades simultâneas.

Confira a entrevista na íntegra

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Imagem de Eduardo Scofi

Eduardo Scofi

Estudante de Jornalismo pela UFPE, com formações anteriores em Ciências Biológicas (UFRPE) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (SENAC). Tem construído uma trajetória multidisciplinar que integra comunicação, ciência e tecnologia, com foco na produção de conteúdo relevante, acessível e inovador. https://www.linkedin.com/in/eduardoscofi

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