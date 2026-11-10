Samsung expande a linha ViewFinity com lançamento do modelo S7 de 32 polegadas focado no mercado profissional

Segundo Edson Santana, gerente de produtos de monitor da Samsung Brasil, a novidade visa à suprir as diversas exigências profissionais

por Lucas Moraes
Samsung expande a linha ViewFinity com lançamento do modelo S7 de 32 polegadas focado no mercado profissional
O Samsung ViewFinity S7 de 32 polegadas oferece resolução 4K - REPRODUÇÃO

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A Samsung anunciou a chegada do novo monitor ViewFinity S7 de 32 polegadas ao mercado brasileiro, reforçando o portfólio de alta resolução da marca voltado para diferentes rotinas de trabalho. O equipamento aposta na combinação de qualidade visual, opções variadas de conectividade e ferramentas de gerenciamento para otimizar a produtividade no ambiente corporativo e em home offices.

Desenvolvido para atender a demandas que exigem precisão e clareza, o modelo traz resolução 4K e suporte ao padrão HDR10, capacidade técnica que permite a reprodução de mais de um bilhão de cores, garantindo tons escuros mais profundos e realces visuais detalhados. A experiência de visualização é complementada por um amplo ângulo de visão de 178 graus, permitindo que a tela seja observada de múltiplos pontos sem perda de brilho ou fidelidade cromática.

No quesito conectividade, o aparelho busca simplificar a integração com outros equipamentos do escritório ao disponibilizar portas HDMI e DisplayPort, facilitando a montagem de um espaço de trabalho fluido e organizado. Pensando também no bem-estar durante jornadas extensas, o monitor incorpora o modo Eye Saver, que diminui a emissão de luz azul, além de um sistema de redução de cintilação para minimizar o cansaço ocular após horas de uso contínuo.

A produtividade ganha reforço por meio do software Samsung Display Manager. A ferramenta reúne em um menu flutuante funções avançadas como divisão de tela, ajustes rápidos de brilho, calibração de cores e os modos Picture-in-Picture e Picture-by-Picture, que possibilitam o uso simultâneo de diferentes fontes de vídeo. Para o setor corporativo, o sistema ainda oferece o recurso MAPT, voltado ao rastreamento e gerenciamento de dispositivos conectados em rede.

Segundo Edson Santana, gerente de produtos de monitor da Samsung Brasil, a novidade chega para suprir as exigências de diferentes perfis profissionais, unindo desempenho de imagem e praticidade operacional em um único dispositivo.

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