Motorola anuncia Amar Babu como novo presidente global

A Motorola anunciou nesta semana a nomeação de Amar Babu como seu novo presidente global. O executivo assumirá oficialmente o cargo no dia 1º de janeiro de 2027, sucedendo a Luca Rossi, que vinha atuando como presidente global interino da companhia.

Atualmente ocupando os cargos de vice-presidente sênior da Lenovo e presidente da região Ásia-Pacífico, Amar Babu chega à liderança global da fabricante em um momento marcado pela expansão da oferta de smartphones, acessórios e experiências impulsionadas por inteligência artificial para consumidores e empresas em escala global. A transição ocorre integrada à visão corporativa de “AI for All” da Lenovo, com o objetivo de consolidar o legado de inovação da marca, acelerar a presença no segmento premium e fortalecer a participação em mercados-chave como Estados Unidos, Índia e Japão.

Nos últimos cinco anos sob a gestão de Babu, a operação da Lenovo na Ásia-Pacífico passou por um processo de diversificação que a transformou em um dos principais motores de crescimento da multinacional. Durante esse período, a empresa manteve a liderança no mercado regional de PCs, enquanto a divisão móvel registrou avanços expressivos, destacando-se a conquista de quase 9% de participação de mercado na Índia e a segunda colocação entre as fabricantes de smartphones no Japão. O portfólio de infraestrutura também apresentou expansão rentável, e a divisão de Soluções e Serviços ampliou a fatia de serviços avançados para mais de 50% do total.

Com uma trajetória que inclui passagens por Intel, HCL e Citibank, Amar Babu ingressou na Lenovo em 2007, acumulando experiências em gestão de negócios, operações, serviços e estratégia de mercados. Em seu novo posto, o executivo se reportará diretamente a Luca Rossi, vice-presidente executivo da Lenovo e líder do Intelligent Devices Group. Durante o período de transição, Babu acumulará as funções de presidente da região Ásia-Pacífico enquanto se prepara para a nova atribuição, ao passo que Rossi continuará à frente da presidência global interina da Motorola até o encerramento de 2026.