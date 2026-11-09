Recife se transforma no mapa dos futuros com a edição de 2026 do REC’n’Play

O maior festival de inovação e tecnologia do país ocorre de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife, estruturado em oito eixos temáticos

Com a proposta de antecipar tendências e debater os caminhos da transformação digital e social, o REC’n’Play 2026 inicia sua contagem regressiva. Considerado o maior festival de inovação e tecnologia do país, o evento deste ano estrutura sua programação em duas grandes frentes: Eixos, que definem a temática de cada discussão, e Trilhas Curatoriais, apresentadas por especialistas renomados. A grade completa já está disponível para consulta no site e no aplicativo oficial, por meio do link https://superapp.jalanlive.com/recnplay2026/agenda. As inscrições, gratuitas e abertas ao público, podem ser realizadas antecipadamente pelo endereço https://register.jalanlive.com/recnplay2026.

A programação foi desenhada para abranger múltiplas áreas do conhecimento e da convivência urbana. Os oito eixos que norteiam as discussões são Tecnologia, voltada à inovação, cultura e transformação digital; Negócios, focada em empreendedorismo, gestão, economia digital e mercado; Cidade e Sustentabilidade, que aborda qualidade de vida, mobilidade, clima e infraestrutura para cidades mais humanas e inclusivas; e Criatividade e Mídias, centrada na produção criativa e comunicação contemporânea. Completam a estrutura os eixos Cultura e Sociedade, com ênfase em diversidade, inclusão e educação; Entretenimento, com apresentações e performances que ocupam os espaços do festival; Infantil, dedicado a experiências para crianças e acompanhantes; e Serviços, com pontos de atendimento e acolhimento ao público.

Para aprofundar os debates, o festival conta com onze trilhas curatoriais conduzidas por especialistas de destaque em suas áreas. Entre os destaques estão "Inteligência Artificial e Educação", com Luciano Meira; "Economia Criativa e Cultura Periférica", sob a batuta de DJ Big; "Marketing do Futuro", com Silvio Meira e Rosário Pompéia; "CURTA em AÇÃO", liderada por Katia Mesel; e os tradicionais aulões voltados para estudantes, como o "Aulão ENEM REC’n’Play / Aulão SSA 1 – UPE", com Arnaldo Mendonça. A programação também contempla temas como "Longevidade de Vida e Carreira", com Mariângela Schoenacker e Henrique Steinberg; "Educação Maker, Robótica e Saberes Ancestrais", com o Professor Mineiro; "Trilha da Infância", por Camila Domingues; "Audiovisual: Futuros, Territórios e Mercados", com Victor Jiménez; "A Hora do Game", guiada por Leo Fontes; e "Let’s Play", com Roger de Renor e Paulo André Pires.

A grandiosidade do festival reflete-se na sua rede de apoios e parcerias. O REC’n’Play 2026 é apresentado pelo Ministério da Cultura, Banco do Brasil e Visa, sendo realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, com estratégia de comunicação desenvolvida pela Ampla e incentivo da Lei Rouanet. O evento conta com o patrocínio do Governo do Estado de Pernambuco, Prefeitura de Recife, Serpro, MV, Algar, SENAC, SESC, SESI, AWS, Suape, Shopping Recife, Capgemini, Grupo Moura, Deloitte, Stellantis, Novotel, Canva, NTT DATA, Rede Muda Mundo, Uninassau, Exanet, Uniaeso e Moinho. Conta ainda com o CESAR, a SECTI, a ADEPE e a FUNDARPE como parceiros estratégicos; a Globo como parceiro de conteúdo; e a Jalan como o aplicativo oficial da edição.

Serviço:

Evento: REC'n'Play 2026

Data: 11 a 14 de novembro de 2026

Local: Bairro do Recife – Recife (PE)

Inscrições: Gratuitas, mediante cadastro prévio em https://register.jalanlive.com/recnplay2026