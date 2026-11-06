Primeiro computador quântico da América Latina chega ao Porto de Suape para ser instalado na Paraíba

Equipamento importado da Ásia foi recebido em terminal alfandegado da Movecta, em Pernambuco, e ficará armazenado até ser levado a João Pessoa

por Lucas Moraes
Primeiro computador quântico da América Latina chega ao Porto de Suape para ser instalado na Paraíba
Projeto prevê a instalação de dois computadores quânticos no Centro de Computação Quântica da Paraíba (Ciquanta) - REPRODUÇÃO SECRETÁRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

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Os primeiros computadores quânticos da América Latina chegaram nesta quinta-feira (5) ao Porto de Suape, em Pernambuco. O contêiner com o equipamento, importado da Ásia, foi recebido no Terminal Alfandegado da Movecta e permanecerá na unidade até seguir para a Paraíba, onde será instalado no Centro Internacional de Computação Quântica da Paraíba (Ciquanta), em João Pessoa. O centro é uma iniciativa do Governo da Paraíba, conduzida pela Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior (Secties), em parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Ele será o principal polo da Iniciativa Brasileira para Tecnologias Quânticas (IBQuântica).

 

LUCAS OLIVEIRA
A Movecta recebeu na quinta-feira (5), em seu Terminal Alfandegado no Porto de Suape (PE), o contêiner com o primeiro computador quântico do Brasil - LUCAS OLIVEIRA

Diferentemente dos computadores convencionais, a máquina opera com qubits, unidades de informação regidas pelas leis da mecânica quântica. Um qubit pode estar em superposição, ou seja, assumir ao mesmo tempo os valores 0 e 1, e vários qubits podem ficar emaranhados entre si. Essas características permitem enfrentar problemas de simulação molecular, otimização e criptografia que são impraticáveis para os sistemas tradicionais.

Os qubits supercondutores, porém, perdem informação diante de qualquer ruído térmico. Por isso, os equipamentos funcionam a cerca de 273 graus abaixo de zero, ou 10 milikelvin, temperatura mais baixa que a do espaço sideral, na qual o ruído se reduz o bastante para viabilizar os cálculos. Até o momento, algoritmos quânticos desenvolvidos no Brasil só podem ser testados em equipamentos fora do país, o que a instalação do Ciquanta pretende mudar.

O MCTI oficializou o Ciquanta em 19 de junho de 2026, e a implantação envolve ainda a Fapesq e as universidades UFPB, UFCG e UEPB.

O projeto nasceu de um acordo de cooperação assinado em novembro de 2025 entre o MCTI, o Governo da Paraíba e o Suzhou Quantum Center, ligado à China Electronics Technology Group Corporation (CETC). O acerto prevê a chegada dos dois computadores quânticos supercondutores, de 20 e 100 qubits. Os recursos públicos para a implantação somam cerca de R$ 200 milhões, sendo R$ 140 milhões do Governo da Paraíba e R$ 60 milhões do Governo Federal, por meio do MCTI.

Operação logística

A Movecta foi responsável pela retirada da carga da zona primária do porto e pelo armazenamento alfandegado, etapas que exigem controle, segurança e rastreabilidade diferenciados. O terminal de Suape conta com estrutura para operações que demandam controle aduaneiro, monitoramento e procedimentos específicos de segurança, e atende cargas FCL e LCL de diversos segmentos, incluindo cargas de projeto, com destaque para equipamentos de parques eólicos no Norte e Nordeste.

O recebimento contou com a presença do secretário de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e Ensino Superior da Paraíba, Claudio Benedito Silva Furtado; do presidente da Fapesq-PB, Amilcar Rabelo Queiroz; e do head da Unidade Suape da Movecta, Tiago Macário.

Para Furtado, o transporte de um computador quântico exige padrão excepcional de segurança e planejamento, por se tratar de carga de alto valor e grande relevância científica, "com soluções adequadas para cargas sensíveis e uma atuação rigorosa na proteção do patrimônio e na relação com a seguradora”.

“Nosso papel é garantir que uma carga estratégica, ligada a um projeto de ciência e inovação, seja recebida e armazenada com segurança até seguir para a Paraíba”, disse o diretor comercial da Movecta, Gustavo Paschoa. Ele destacou o caráter estratégico da carga Ele acrescentou que a operação mostra que o Nordeste está pronto para receber tecnologias de fronteira.

Esta é a segunda grande operação da empresa ligada a projetos paraibanos. Em 2025, a Movecta atuou na logística de um transformador de grande porte, desembarcado em Pernambuco e destinado a um projeto de energia eólica na Paraíba.

 
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