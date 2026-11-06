Pernambucana Ana Uriarte assume a vice-presidência da ABStartups para o biênio 2027-2028

Com a eleição da nova mesa diretora da Associação Brasileira de Startups (ABStartups) para o biênio 2027-2028, a empreendedora pernambucana Ana Uriarte assumirá a vice-presidência nacional da entidade a partir de 1.º de janeiro de 2027. Escolhida em votação pelos associados, a cofundadora da edtech Quark passará a compor a gestão ao lado do atual presidente Lindomar Góes, cofundador da amapaense Proesc, e do diretor financeiro Waldir Souza, da paulista Tributei. A chegada da executiva ao cargo consolida a representatividade da Região Nordeste nos centros de decisão e articulação do ecossistema de tecnologia e inovação do país.

A visão da nova diretoria busca expandir o alcance da associação para além dos eixos tradicionais de investimento. “Chegamos à diretoria da ABStartups com a convicção de que o ecossistema brasileiro de startups é muito maior e mais diversificado do que costuma aparecer. Nosso compromisso é ampliar a representatividade das startups de todas as regiões, aproximar quem empreende de quem investe, regula e contrata, e fazer da associação um espaço ainda mais útil para o dia a dia de quem está construindo”, destaca Ana Uriarte, enfatizando que a entidade deve atuar diretamente para garantir visibilidade e oportunidades de crescimento a negócios inovadores de diferentes territórios.

O fortalecimento da liderança regional ocorre em um momento de expansão acelerada do setor no Brasil. Dados do Sebrae indicam que o país encerrou o ano de 2025 com 22.869 startups mapeadas, registra um avanço anual de 26,7% e projeta ultrapassar a marca de 25 mil empresas ativas até o final de 2026. Embora o estado de São Paulo concentre a maior parcela desse volume, polos emergentes como o de Recife têm desempenhado um papel fundamental no processo de descentralização do mercado tecnológico nacional.

Fundada no ecossistema do Porto Digital, a edtech de Ana Uriarte é voltada ao desenvolvimento de habilidades socioemocionais e de empregabilidade para jovens, com foco expressivo na rede pública de ensino. A trajetória da empresária inclui reconhecimentos internacionais de prestígio, como a inclusão na lista Innovators Under 35 LATAM 2024, da MIT Technology Review, participações como fellow nos programas YLAI e Halcyon, a realização de palestra no TEDx e a coautoria do livro “Ecossistemas de Inovação”.

A ABStartups atua como uma organização sem fins lucrativos focada na representação, conexão e fomento de empresas nascentes de tecnologia. Entre suas principais iniciativas estão a gestão do StartupBase, plataforma pública de mapeamento do setor, a realização do CASE, considerado um dos maiores eventos nacionais de empreendedorismo inovador, e a interlocução contínua entre startups, investidores, corporações e o poder público.