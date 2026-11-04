Samsung amplia linha de áudio no Brasil com smart speakers Music Studio 7 e 5

A Samsung Brasil anunciou a consolidação do seu conceito de som residencial contínuo por meio do lançamento dos smart speakers Music Studio 7 (LS70H) e Music Studio 5 (LS50H). Projetadas para atender às demandas de um estilo de vida dinâmico e conectado, as caixas de som inteligentes aliam facilidade de uso, controle centralizado por aplicativo e flexibilidade para distribuir o áudio por múltiplos ambientes da casa de forma simples e intuitiva.

De acordo com a fabricante, o foco dos novos produtos vai além da reprodução convencional de áudio. “A experiência sonora em casa vai além da qualidade do áudio: ela também envolve praticidade, personalização e integração entre dispositivos. Com a linha Music Studio, buscamos oferecer recursos inteligentes que adaptam o som ao ambiente e facilitam o acesso aos conteúdos favoritos. A conectividade e as possibilidades de reprodução em múltiplos ambientes tornam a experiência mais flexível e integrada ao dia a dia”, afirma Alexandre Gleb, gerente de produtos de áudio da Samsung Brasil.

Para proporcionar uma experiência sonora adequada a diferentes conteúdos e espaços, a linha reúne um conjunto de tecnologias voltado ao ajuste automático do áudio e à sua distribuição uniforme. Entre os destaques tecnológicos está a Equalização Automática por Inteligência Artificial, que identifica se o usuário está assistindo a um filme, a um jogo de futebol ou a um show, equalizando o som automaticamente para entregar alta fidelidade. Para o ajuste espacial, a tecnologia SpaceFit Sound Pro analisa a acústica do cômodo e recalibra o áudio de forma envolvente, otimizando os graves. Além disso, a presença da tecnologia Waveguide cria um palco sonoro ampliado, garantindo equilíbrio acústico em cada canto da sala, enquanto o recurso Amplificador de Voz Ativa Pro (AVA Pro) enfatiza os diálogos na cena mesmo na presença de ruídos externos no ambiente ou sons de fundo barulhentos no próprio conteúdo.

A expansão sonora também ganha força com os recursos de conectividade multisala. A função Group Play permite conectar até dez dispositivos compatíveis na mesma rede Wi-Fi de 5 GHz para reproduzir o mesmo conteúdo simultaneamente em diferentes ambientes, mantendo o controle individual de volume para cada caixa. Já o recurso Stereo Play permite conectar dois modelos da mesma linha para separar perfeitamente os canais esquerdo e direito, revelando detalhes acústicos e criando uma reprodução estéreo dedicada.

A automação e a praticidade no cotidiano são outros pilares da linha Music Studio. Integradas ao ecossistema SmartThings, as caixas de som podem ter seus ajustes controlados diretamente pelo celular e oferecem suporte a comandos de voz por meio da assistente Alexa integrada. O streaming de música e podcasts é facilitado pela compatibilidade com tecnologias como Google Cast, Spotify Connect e Apple AirPlay. Para agilizar o uso no dia a dia, a função Spotify Tap permite iniciar playlists recomendadas com um simples toque duplo no próprio aparelho, dispensando o manuseio direto do smartphone.