Oficina gratuita no Recife debate como IA pode ampliar a autonomia dos idosos

Encontro no residencial sênior Vila da Fonte, em Casa Forte, vai abordar como as novas tecnologias facilitam o cotidiano e ampliam qualidade de vida

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

Ferramentas como assistentes virtuais de voz, plataformas para organizar compromissos e aplicativos que facilitam a comunicação e a navegação na internet surgem como importantes aliadas da autonomia na terceira idade. Para explorar essas oportunidades e aproximar os idosos desse ecossistema digital, o residencial sênior Vila da Fonte promove a oficina gratuita “Como a IA pode trazer independência para os idosos”.

A atividade será realizada na sede do residencial, localizada na Praça de Casa Forte, na Zona Norte do Recife. O evento é voltado para o público com 60 anos ou mais e busca desmistificar o uso da tecnologia, apresentando recursos tecnológicos de maneira acessível e prática. A condução da oficina ficará a cargo de Marta Lima, publicitária, sócia-fundadora e presidente da agência Marta Lima, e de Anselmo Albuquerque, publicitário e especialista em inteligência artificial.

Segundo o gestor do Vila da Fonte, Ricardo da Fonte, a proposta vai além do simples aprendizado técnico e busca incentivar o envelhecimento ativo. A meta é demonstrar como a inovação tecnológica pode ser aplicada na rotina diária para estimular a independência e manter as pessoas idosas conectadas com segurança. A iniciativa faz parte do calendário mensal de eventos promovidos pelo espaço, voltados para a convivência, o aprendizado contínuo e o bem-estar da população sênior.

Os interessados em participar devem realizar a inscrição previamente pelo WhatsApp do residencial (81) 3771-5944. As vagas para a oficina são gratuitas e limitadas.

SERVIÇO



Como a IA pode trazer independência para os idosos

Quando: Quinta-feira, 5 de novembro, às 15h

Onde: Vila da Fonte — Praça de Casa Forte, 525, Casa Forte, Recife

Convidados: Marta Lima e Anselmo Albuquerque

Entrada: Gratuita

Inscrições: WhatsApp (81) 3771-5944

Mais informações: viladafonte.com.br

Instagram: @viladafonte