Com Google One Lite, Vivo lança nova oferta pré-paga por R$ 35

A novidade complementa a recente expansão do portfólio da operadora para o público pré-pago, que já havia incorporado o benefício do Vale Saúde Farma

A Vivo anunciou o lançamento de uma nova oferta voltada para o segmento pré-pago que passa a integrar armazenamento em nuvem em parceria com o Google. A partir de recargas de R$ 35, os usuários passam a ter acesso ao Google One Lite, garantindo 30 GB de espaço para fotos, vídeos, documentos e e-mails de forma segura e acessível. A medida tem como objetivo permitir a liberação de espaço nos dispositivos móveis e a proteção de arquivos importantes.

A novidade complementa a recente expansão do portfólio da operadora para o público pré-pago, que já havia incorporado o benefício do Vale Saúde Farma em recargas a partir de R$ 30, oferecendo descontos em mais de 7 mil farmácias parceiras. Com a nova faixa de R$ 35, o plano acumulado passa a reunir serviços digitais e de telecomunicações em um único pacote.

Disponível em todos os canais de vendas da companhia, o serviço de armazenamento pode ser ativado diretamente pelo aplicativo da operadora, na seção de assinaturas inclusas. Além dos 30 GB em nuvem e dos descontos farmacêuticos, a recarga de R$ 35 contempla 25 GB de internet com validade de 30 dias, chamadas e mensagens de texto ilimitadas para qualquer operadora do país, além da funcionalidade de compartilhamento de dados móveis pelo aplicativo.

O ecossistema do Vivo Pré também inclui o acesso ao recurso Vivo Satélite nas recargas a partir de R$ 30, ferramenta voltada para ampliar a cobertura em áreas remotas para o envio de mensagens, consulta a mapas e chamadas de voz via aplicativo. Com a introdução do Google One Lite no patamar de R$ 35, a empresa busca consolidar sua estratégia de diversificação para além dos serviços tradicionais de telecomunicações, aproximando a base de consumidores de soluções voltadas à conveniência e à inclusão digital.