Professores do Centro de Informática da UFPE estão entre os cientistas mais influentes do mundo

Três professores do Centro de Informática (CIn) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) voltaram a figurar no seleto grupo de cientistas mais influentes do mundo, segundo levantamento anual publicado pela editora Elsevier em parceria com a Universidade de Stanford (EUA). A atualização do ranking destaca o impacto global de pesquisadores com base no volume e relevância de citações recebidas ao longo de suas trajetórias acadêmicas e no último ano de análise.

Os docentes contemplados são Adriano Lorena Inacio de Oliveira, Francisco de Assis Tenorio de Carvalho e Teresa Bernarda Ludermir. Todos foram incluídos na categoria “carreira”, modalidade que contabiliza as citações acumuladas entre os anos de 1996 e 2025, evidenciando a consistência e a influência de longo prazo do trabalho desenvolvido no centro de pesquisa pernambucano.

O estudo baseia-se nos dados da plataforma Scopus, um dos maiores acervos de literatura científica do planeta. Para mensurar a relevância dos trabalhos, a metodologia utiliza critérios consolidados, como o c-score (com e sem autocitações), o índice h e métricas com ajustes para coautoria. A avaliação abrange mais de 22 áreas do conhecimento e 174 subcampos científicos, listando cerca de 220 mil pesquisadores que representam o topo de 2% dos nomes mais citados no cenário global.

Panorama nacional e impacto do CIn



No cenário global, a presença brasileira contabiliza 1.304 cientistas na lista referente ao impacto ao longo da carreira (0,53% do total mundial) e 1.510 no ranking anual (0,61%). Com esses números, o Brasil ocupa a 27ª e a 24ª posição, respectivamente, somando 2.021 pesquisadores distintos no levantamento.

A permanência dos docentes do CIn na lista reforça o papel do centro como um polo de excelência em tecnologia e inovação com alcance internacional.

“Fiquei muito feliz por estar incluído, junto com dois outros colegas do Centro de Informática, na lista de pesquisadores mais influentes do mundo segundo os critérios usados pela universidade de Stanford. E também pelo destaque proporcionado ao Centro de Informática da UFPE através da inclusão de três de seus docentes nessa lista. A lista de Stanford é referenciada internacionalmente pois a pertinência dos critérios que são usados foram validados através da obtenção dos prêmios Nobel das diversas áreas nos ranks superiores da lista”, ressaltou o professor Francisco de Carvalho.



