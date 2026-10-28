Google Cloud anuncia Disponibilidade Geral do Gemini 4 Argon para resolver tarefas corporativas mais complexas

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

O Google Cloud anunciou nesta terça-feira (27) a Disponibilidade Geral (GA) do Gemini 4 Argon, seu mais novo modelo de inteligência artificial de fronteira, desenvolvido especificamente para solucionar os problemas mais profundos e complexos enfrentados por organizações globais. Já disponível para clientes do Google Cloud, o Argon foi projetado para atuar com alto rigor técnico, mantendo contexto consistente ao longo de tarefas extensas e de múltiplos estágios com profundo conhecimento de domínio.

O lançamento complementa a evolução recente do Gemini Enterprise e do Gemini Agent, fornecendo a base técnica necessária para que empresas deleguem fluxos de trabalho que antes demandavam horas ou dias de trabalho manual, recebendo resultados prontos para aplicação.

Entre as principais facilidades do Gemini 4 Argon estão:

Delegação de Tarefas Complexas e Autonomia Responsável: O Argon analisa volumes massivos de dados não estruturados, incluindo textos, tabelas, gráficos e imagens integrados, consolidando-os em entregas executivas estruturadas. O modelo é treinado para operar até a conclusão da tarefa, respeitar limites de sistemas empresariais, relatar resultados negativos com transparência e exigir confirmação explícita antes de executar ações irreversíveis.

O Argon analisa volumes massivos de dados não estruturados, incluindo textos, tabelas, gráficos e imagens integrados, consolidando-os em entregas executivas estruturadas. O modelo é treinado para operar até a conclusão da tarefa, respeitar limites de sistemas empresariais, relatar resultados negativos com transparência e exigir confirmação explícita antes de executar ações irreversíveis. Precisão Quantitativa e Rigor Regulatório: Voltado a setores críticos como finanças, jurídico e tributário, o modelo lidera o Vals Index, referência em impacto econômico aplicado. Em avaliações jurídicas como o Harvey's Legal Agent Benchmark, destacou-se pela fidelidade de citações e consistência na análise de jurisprudência e contratos complexos.

Voltado a setores críticos como finanças, jurídico e tributário, o modelo lidera o Vals Index, referência em impacto econômico aplicado. Em avaliações jurídicas como o Harvey's Legal Agent Benchmark, destacou-se pela fidelidade de citações e consistência na análise de jurisprudência e contratos complexos. Aceleração do Desenvolvimento de Software e Engenharia: Internamente no Google, equipes de engenharia que utilizam o Argon no Google Antigravity registraram um aumento superior a 35% nas submissões de código geradas por agentes, reduzindo reversões de código em quase um terço. No projeto Chromium, o modelo concluiu em semanas uma reestruturação arquitetural em centenas de arquivos de uma base com 40 milhões de linhas de código.

Internamente no Google, equipes de engenharia que utilizam o Argon no Google Antigravity registraram um aumento superior a 35% nas submissões de código geradas por agentes, reduzindo reversões de código em quase um terço. No projeto Chromium, o modelo concluiu em semanas uma reestruturação arquitetural em centenas de arquivos de uma base com 40 milhões de linhas de código. Cibersegurança Defensiva e Resiliência contra Injeções de Prompt: O Argon é o modelo mais resiliente do Google contra ataques de injeção indireta de prompt, reduzindo a taxa de sucesso de ataques adaptativos no benchmark Gray Swan para apenas 0,7% (em 15 rodadas). O modelo também empata em primeiro lugar no CWE-Bench v1, com 68% de sucesso na remediação de vulnerabilidades de segurança via ferramentas defensivas como o CodeMender.

Implementação e impacto operacional em diferentes setores de atuação

Empresas líderes globais que participaram do programa de acesso antecipado registraram impactos mensuráveis em operações críticas. Na ServiceNow, o modelo alcançou um aumento de aproximadamente 20% na taxa de sucesso de tarefas corporativas no benchmark NowAI-Bench em relação ao Gemini 3.8 Flash, impulsionando fluxos de trabalho autônomos em RH e suporte técnico de nível 1.

Já o GitLab ressaltou a capacidade da solução em sustentar ciclos longos de desenvolvimento com governança, integrando IA, segurança e operações sem atrito aos controles empresariais existentes. No setor jurídico, a Harvey identificou avanços expressivos em auditorias transacionais complexas, com destaque para fusões e aquisições (M&A), conformidade regulatória e capital de risco.

O potencial do Argon também se reflete na aceleração do design e no fortalecimento da cibersegurança. A Figma adotou o modelo na funcionalidade Figma Make, aproveitando seu raciocínio espacial e visual para transformar conceitos ambiciosos em protótipos funcionais com maior rapidez.

Na frente de segurança de software, a HubX reportou 100% de eficácia na detecção de falhas críticas de código no MarketingX, com taxa zero de falsos positivos, enquanto a Wiz passou a empregar o modelo na iniciativa Scan for Good, voltada à proteção gratuita de infraestruturas públicas essenciais. Complementando essas defesas, o Google também disponibiliza o Programa Fairwind, que concede a parceiros governamentais e operadores de infraestrutura crítica acesso irrestrito ao modelo para testes e avaliações avançadas de resiliência digital.