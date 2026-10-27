Samsung apresenta nova geração de Smart TVs em roadshow no Recife

A apresentação foi conduzida por Marina Correia, gerente de produto de TV da Samsung Brasil, que destacou as funcionalidades e novas tecnologias

Liderando o mercado global de televisores há duas décadas, a Samsung realizou um roadshow em Pernambuco para apresentar sua nova geração de televisores, com demonstrações práticas dos lançamentos no ecossistema de entretenimento para o lar, destacando inovações em hardware, software e inteligência artificial. Em parceria com o Home Center Ferreira Costa, o portfólio apresentado abrange desde tecnologias pioneiras até a expansão de recursos premium para linhas mais acessíveis, além do compromisso de sete anos de atualização garantida do sistema operacional Tizen.

A apresentação foi conduzida por Marina Correia, gerente de produto de TV da Samsung Brasil, que destacou a importância de aproximar as novidades do público pernambucano e ressaltou a mudança no comportamento do consumidor. O encontro ocorreu em um momento de forte demanda no setor: dados do Google indicam um crescimento de 16% no interesse de buscas por TVs no primeiro semestre de 2026, com forte procura por telas gigantes — modelos de 75 polegadas, por exemplo, registraram alta de 104%.

Durante as demonstrações, a Samsung detalhou as particularidades e os perfis de uso de cada uma das tecnologias do seu catálogo.

O painel Micro RGB destaca-se por ser o mais fino do mercado atual - REPRODUÇÃO

Micro RGB: posicionado no topo da categoria de inovação, o painel Micro RGB destaca-se por ser o mais fino do mercado atual. A tecnologia utiliza diodos microscópicos — cinco vezes menores do que os do Mini LED — que emitem luz diretamente nas três cores primárias (vermelho, verde e azul), dispensando a iluminação branca tradicional.

Gerida pelo processador Micro RGB AI Engine, a tela alcança 100% da escala BT2020, reproduzindo até 75% de todas as cores do mundo real (superando os 50% do padrão cinematográfico DCI-P3). É o modelo projetado para entusiastas de tecnologia que buscam a máxima precisão cromática disponível no mercado.

OLED: projetada especialmente para ambientes escuros e cenários de alta performance, a tecnologia OLED apoia-se em pixels que se autoiluminam. Como não depende de uma estrutura de retroiluminação (backlight), a tela é capaz de desligar pixels individualmente para entregar o "preto perfeito" e um contraste rigoroso, preservando detalhes em cenas de baixa luminosidade. Somada a altas taxas de atualização e rápido tempo de resposta, a linha posiciona-se como a escolha ideal para cinéfilos e público gamer.

Neo QLED e Mini LED: com LEDs 40 vezes menores que as lâmpadas tradicionais, a tecnologia Mini LED permite uma densidade de pontos luminosos muito maior na tela, garantindo alto pico de brilho e controle de zonas claras sem vazamento de luz.

A linha Neo QLED — que une o Mini LED à tecnologia de pontos quânticos inorgânicos — foi apontada no roadshow como a solução ideal para salas muito claras e expostas à luz do sol. A Samsung destacou que, nesta nova geração, a tecnologia Mini LED foi expandida para linhas mais acessíveis, democratizando o acesso ao segmento premium. O modelo também conta com melhorias sustentáveis, substituindo o acabamento traseiro em plástico injetado por um painel metálico com pintura em pó.

Inteligência Artificial e recursos de interação



Além dos painéis, o evento deu grande destaque ao ecossistema de Inteligência Artificial (Vision AI) integrado aos televisores. Entre os principais recursos apresentados estão o Assistente VAC (Video Companion): IA conversacional acessada via controle remoto que permite fazer perguntas em tempo real sobre o conteúdo exibido — como consultar receitas, identificar atores em cena ou pesquisar estatísticas.

Upscaling com IA, com aprimoramento automático que eleva a densidade de pixels de vídeos com resolução inferior para o padrão 4K e Otimização para Esportes e Áudio em Camadas, com ajuste inteligente das cores do gramado e uniformes durante transmissões esportivas, acompanhado de áudio em camadas — recurso que permite ao telespectador isolar ou mutar a narração para ouvir apenas o som da torcida no estádio (ou vice-versa).

“TV é uma categoria em que experimentar faz muita diferença. O consumidor pesquisa cada vez mais tamanho, tecnologia, qualidade de imagem e novos recursos antes de decidir. Ter a nova geração da Samsung disponível na Ferreira Costa e proporcionar esse contato de perto reforça o nosso papel de trazer lançamentos e inovação para o consumidor, na loja, no site e no aplicativo”, afirma Flávia Chiba, gerente de Marketing e E-commerce da Ferreira Costa.

