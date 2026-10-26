Vivo anuncia parceria com a Starlink Mobile e Lança o "Vivo Satélite" no Brasil

Siga o JC no Google e acompanhe tudo o que você precisa

A Vivo anunciou o lançamento do Vivo Satélite, tornando-se a primeira operadora do Brasil a oferecer conectividade em 100% do território nacional. A novidade é fruto de um acordo com a Starlink Mobile — maior constelação de satélite para device do mundo —, que atuará como uma extensão da rede celular terrestre da empresa.

Com a tecnologia, clientes que possuem aparelhos compatíveis podem enviar e receber mensagens, acessar mapas e realizar ligações por aplicativo em áreas que antes não contavam com cobertura de sinal de celular, bastando ter visibilidade do céu.

Atualmente, a rede terrestre da Vivo já cobre 98% da população brasileira. Com o novo serviço, a cobertura passa a acompanhar o cliente em qualquer local do país, como rodovias, zonas rurais, áreas remotas ou de difícil acesso.

Nesta primeira fase, o Vivo Satélite beneficia inicialmente cerca de 50 milhões de assinantes. Clientes consumidores finais e empresariais dos planos Pós-pago, Controle e Lite elegíveis, além de clientes Pré-pago com recargas superiores a R$ 30.

Os aparelhos compatíveis se conectam automaticamente à constelação satelital quando o usuário entra em uma área sem sinal de rede móvel terrestre. O acesso é gratuito por 12 meses para pessoas físicas e três meses para clientes empresariais (terminais M2M possuem pacotes específicos).

“Com o Vivo Satélite, os clientes da Vivo passam a ter sinal onde quer que estejam: em rodovias, áreas rurais, remotas ou regiões de difícil acesso ainda não atendidas por infraestrutura terrestre. Este é um anúncio histórico que reafirma o nosso propósito de Digitalizar para Aproximar e o nosso compromisso com a inovação e em oferecer a melhor experiência para nossos clientes. A Vivo é líder em 5G, líder em fibra, líder em roaming e agora é a única com tecnologia de satélite da Starlink”, afirma Alex Salgado, Chief Operation Officer da Vivo.

Aplicativos disponíveis no lançamento



Nesta etapa inicial, os usuários podem utilizar ferramentas selecionadas para comunicação e navegação: WhatsApp, RCS, SMS, iMessage e Google Mensagens; Google Maps e Apple Maps.

Além do App Vivo (onde também é possível consultar regras de uso, elegibilidade e compatibilidade de aparelhos, além do site oficial).

Para o futuro, a operadora projeta a chegada da próxima geração da rede de satélites da parceira, que trará conexão de alta velocidade e viabilizará novos recursos e serviços digitais.

“Oferecer conectividade resiliente ao maior número possível de pessoas está no centro de tudo o que fazemos. Estamos muito entusiasmados com a parceria com a Vivo e, juntos, estamos viabilizando o acesso a aplicativos e serviços de mensagens selecionados para milhões de pessoas em todo o Brasil. No futuro, o serviço oferecerá conectividade em alta velocidade, por meio da próxima geração da nossa tecnologia”, declara Stephanie Bednarek, vice-presidente de Vendas da SpaceX.