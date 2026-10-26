Itaú Unibanco adquire startup NeoSpace por R$ 2,925 bilhões para reforçar IA proprietária

O Itaú Unibanco anunciou, nesta segunda-feira (26), a assinatura de um acordo para a aquisição da totalidade das ações da NeoSpace, startup brasileira especializada no desenvolvimento de modelos fundacionais de dados. A transação, avaliada em R$ 2,925 bilhões, representa um avanço expressivo na estratégia tecnológica da instituição bancária, que busca intensificar seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e aplicações de inteligência artificial generativa em larga escala.

A operação é o desdobramento de uma parceria iniciada há quase dois anos entre o banco e a fintech. Durante esse período, as duas empresas atuaram no desenvolvimento conjunto de soluções direcionadas a áreas essenciais, como análise de crédito, gestão financeira, relacionamento com clientes e prevenção a fraudes. A experiência prática consolidou a avaliação de que modelos especializados possuem capacidade superior para interpretar contextos financeiros complexos e gerar produtos adequados às necessidades individuais.

Com a compra, o Itaú visa integrar a tecnologia de ponta da NeoSpace à sua escala operacional e ao seu amplo volume de dados, fortalecendo a plataforma generativa ia.i. A expectativa é acelerar a oferta de experiências personalizadas, automatizadas e contextualizadas para clientes corporativos e individuais, respeitando critérios rigorosos de segurança e privacidade de dados.

O presidente do Itaú Unibanco, Milton Maluhy Filho, destacou a relevância do movimento para o posicionamento do banco no cenário global. “Queremos que o Itaú esteja entre as instituições que vão definir o próximo capítulo da indústria financeira global. O Brasil já demonstrou sua capacidade de estabelecer referências internacionais em inovação bancária, e temos a oportunidade de elevar esse patamar com inteligência artificial de fronteira. Trata-se de uma transformação que abre novas avenidas de crescimento, amplia nossa capacidade de servir milhões de pessoas e empresas e redefine o valor que um banco pode gerar para seus clientes. A aquisição da NeoSpace é um investimento estratégico nessa ambição. Ao reunir tecnologia fundacional, conhecimento financeiro e escala, estamos construindo as condições para desenvolver soluções que estabeleçam novos padrões de mercado, no Brasil e no mundo”, afirmou o executivo.

Mesmo após a conclusão do negócio, a NeoSpace manterá sua gestão e operação autônomas sob o comando do fundador e CEO, Bruno Pierobon. A estrutura societária prevê a preservação de toda a equipe técnica e a continuidade dos projetos de pesquisa e desenvolvimento de inteligência artificial aplicados a diversos setores.

Para Pierobon, o acordo valida a capacidade da tecnologia nacional de operar em alto nível. “Construímos a NeoSpace com a convicção de que o Brasil tem capacidade de desenvolver inteligência artificial na fronteira tecnológica global. Nossa parceria com o Itaú nos permitiu avançar nessa ambição, aplicando modelos fundacionais a desafios reais do sistema financeiro e comprovando seu potencial em escala. Essa nova etapa cria condições para aprofundar nosso trabalho de pesquisa e desenvolvimento, com a continuidade da equipe e da visão que deram origem à empresa. Queremos contribuir para uma nova geração de inteligência artificial especializada, capaz de transformar a experiência financeira de milhões de pessoas”, destacou o CEO da startup.

A aquisição complementa o ecossistema de inovação do Itaú, que abrange iniciativas internas e pesquisas aplicadas pelo Instituto de Ciência e Tecnologia Itaú (ICTi) em frentes como computação quântica, robótica, neurociência e realidade estendida. A efetivação da compra permanece sujeita ao cumprimento das condições contratuais de praxe, incluindo a aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central do Brasil.