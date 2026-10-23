REC’n’Play 2026 terá debates sobre transformação digital e arena de negócios no Recife

Festival gratuito, de 11 a 14 de novembro, terá Caco Barcellos, Déia Freitas, Fabrício Carpinejar, Lenine, Otto e Murilo Gun na programação

por JC
REC’n’Play 2026 terá debates sobre transformação digital e arena de negócios no Recife
O REC’n’Play 2026 será realizado de 11 a 14 de novembro, no Bairro do Recife

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O Bairro do Recife recebe, de 11 a 14 de novembro, a oitava edição do REC'n'Play, festival gratuito de tecnologia, empreendedorismo e economia criativa. Com o tema “O Futuro Nasce Aqui”, o evento terá atividades voltadas à inovação, aos negócios e à cultura, além da participação de nomes como o jornalista Caco Barcellos, a podcaster Déia Freitas, o escritor Fabrício Carpinejar e o músico Lenine.

Realizado pelo Porto Digital e pelo Sebrae Pernambuco, o festival ocupará a região histórica da capital pernambucana com palestras, encontros e apresentações culturais. A proposta é discutir os impactos da transformação digital na sociedade, nas relações humanas e nos modelos de negócios, além de destacar a produção artística local.

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Festival terá debates sobre comunicação e transformação digital

A programação inclui conversas sobre comportamento, empatia, comunicação e os efeitos das mudanças tecnológicas no cotidiano. Entre os convidados confirmados estão Caco Barcellos, Déia Freitas, criadora do podcast Não Inviabilize, e Fabrício Carpinejar.

A música também integra a agenda do REC'n'Play 2026, com apresentações de Lenine, Otto, Devotos e Cordel de Fogo Encantado. O comunicador Murilo Gun, conhecido pelo trabalho na área de criatividade, também está entre os nomes anunciados.

A programação está sendo divulgada gradualmente e parte das atividades já pode ser consultada na agenda oficial do festival.

Arena de Negócios conecta startups e investidores

Além das atividades culturais e de conteúdo, o REC'n'Play terá uma Arena de Negócios voltada à aproximação entre startups, empresas e investidores. O espaço contará com a Startup Expo, para apresentação de soluções, e rodadas de negócios destinadas à prospecção de clientes.

A agenda também prevê um Roadshow de Investimentos, que conectará startups selecionadas a fundos de investimento. A iniciativa busca ampliar as oportunidades comerciais para empresas ligadas ao ecossistema de inovação.

Na edição de 2025, o REC'n'Play registrou mais de 80 mil inscritos, promoveu mais de mil atividades e reuniu cerca de dois mil facilitadores de conteúdo, segundo a organização. O festival é gratuito, mas exige inscrição prévia. Os interessados podem acessar o formulário de inscrição e consultar as atividades já disponíveis na agenda oficial.

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