Google Cloud expande a escolha e flexibilidade, disponibilizando modelos da OpenAI para seus clientes

Provedor de nuvem oferece acesso aos três principais LLMs de código fechado, juntamente com mais de 200 outros modelos, em plataforma de IA unificada

O Google Cloud anunciou que está incorporando os modelos da OpenAI ao Model Garden, seu catálogo centralizado de modelos de IA. Isso torna o Google Cloud o único provedor de nuvem hyperscale a oferecer acesso a todos os três principais LLMs de código fechado, juntamente com mais de 200 outros modelos — próprios, de terceiros e de código aberto — em uma plataforma de IA empresarial unificada.

O Google Cloud sempre se caracterizou por oferecer opções, governança de nível empresarial e uma relação preço-desempenho líder de mercado. Este anúncio se baseia nesses pilares de abertura e capacidade de escolha, oferecendo aos clientes a flexibilidade necessária para executar cargas de trabalho baseadas em agentes usando os modelos e a infraestrutura de sua preferência, a fim de alcançar o equilíbrio ideal entre custo, capacidades e desempenho.

“O Google Cloud é uma plataforma de confiança para desenvolvedores e empresas que constroem agentes de IA, escrevem softwares e colocam a IA para funcionar. Esta parceria é um passo importante para disponibilizar os nossos modelos mais avançados e o Codex onde os clientes já estão construindo, oferecendo ainda mais opções sobre como usam a IA de ponta, enquanto expandimos o ecossistema de agentes juntos.”, disse Greg Brockman, presidente e cofundador da OpenAI.

“Nosso foco é oferecer aos clientes uma ampla seleção de modelos, incluindo os da OpenAI, para que possam escolher o modelo certo para qualquer tarefa, ajudando a entregar a máxima qualidade e custos mais baixos”, disse Thomas Kurian, CEO do Google Cloud.

O modelo certo para cada carga de trabalho

A IA empresarial moderna exige a correspondência de cada carga de trabalho ao modelo certo, em vez de confiar em um único modelo para todas as tarefas. Ao adicionar os modelos mais recentes da OpenAI ao Model Garden, o Google Cloud está oferecendo às equipes opções em todo o espectro de cargas de trabalho empresariais. Para os modelos da OpenAI:

GPT-6 Astra: Projetado para tarefas exigentes em programação, uso de computação, tarefas profissionais e pesquisa científica.

GPT 6.1 Sol: Inteligência próxima à do Astra, porém com menor custo em programação de agentes, uso de computação e tarefas profissionais.

GPT 6 Luna: Um modelo rápido e com bom custo-benefício, ideal para demandas cotidianas em larga escala.

Utilizando a plataforma, os clientes podem selecionar e alternar, de forma dinâmica, para o modelo ideal em qualquer caso de uso com base em desempenho, latência e eficiência de custo, sem aprisionamento arquitetônico ou contratos separados com fornecedores.

Os desenvolvedores ganham a liberdade de criar soluções utilizando centenas de opções disponíveis no Model Garden Como os modelos da OpenAI são adquiridos diretamente pelo Google Cloud Marketplace, todo o consumo é consolidado em uma única fatura do Google Cloud, abate compromissos de nuvem já existentes e é contabilizado nos Planos de Economia Flexíveis (FSP), independentemente do provedor do modelo.

Governança de dados integrada e segurança empresarial

Escalar a IA generativa nunca deve exigir o comprometimento da conformidade ou da segurança. Construída desde a sua concepção com foco na governança corporativa, o Gemini plataform conta com a confiança de grandes organizações ao redor do mundo. O Google Cloud garante que a execução de qualquer carga de trabalho - seja de terceiros ou da OpenAI - atenda aos padrões empresariais mais rigorosos:

Perímetros rígidos de dados: Os prompts, contextos e saídas dos clientes permanecem inteiramente dentro do perímetro de dados designado e nunca são usados para treinar modelos de fundação, com opções de Retenção Zero de Dados (ZDR) em breve.

Limites de acesso isolados: Os modelos da OpenAI são executados em infraestrutura dedicada do Google Cloud, com a funcionalidade de Computação Confidencial disponível em breve. Todas as consultas são direcionadas por meio de gateways protegidos e isolados, garantindo que o tráfego de dados permaneça estritamente no ambiente seguro do Google Cloud e impedindo que provedores de modelos de terceiros não tenham acesso autorizado ao seu ambiente na nuvem.

Auditoria e identidade unificadas: Cada interação com agentes ou modelos opera sob uma identidade autenticada, oferecendo aos administradores de TI visibilidade ponta a ponta, proteção via VPC Service Controls e registros de auditoria unificados em toda a infraestrutura da organização.

Primeiros passos

Os modelos da Open AI - GPT-6 Astra, GPT-6.1 Sol e GPT-6 Luna - estão sendo disponibilizados agora em versão preview para clientes empresariais selecionados por meio do Model Garden do Google Cloud, com mais opções em breve.

A partir de hoje, os clientes podem construir com esses modelos por meio das APIs do Google Cloud e, assim, conectar seus fluxos de trabalho locais do Codex CLI e Desktop diretamente à plataforma Gemini para inferências. Utilize este formulário para demonstrar interesse.

Em breve, os modelos da OpenAI estarão disponíveis no Google Cloud, integrados ao Gemini para empresas e ao Google Antigravity. Isso irá, oferecer aos clientes empresariais e desenvolvedores maior flexibilidade de escolha de modelos, permitindo selecionar a opção mais adequada para cada tarefa,