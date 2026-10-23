Entrevistas por vídeo viram maioria nos processos seletivos e aceleram uso da IA

Levantamento com mais de 120 mil entrevistas aponta virada no perfil do recrutamento e amplia o debate sobre IA e a qualificação de lideranças

A tecnologia alterou a dinâmica do mercado de trabalho e a forma como as empresas recrutam e selecionam profissionais. Um levantamento interno da Audens Group, consultoria de recrutamento e seleção sediada no Recife, revela que as entrevistas por vídeo saltaram de apenas 0,8% dos registros em 2024 para 54% em 2026 (dados consolidados até 21 de outubro).

O estudo engloba um histórico de 120.304 entrevistas realizadas entre agosto de 2016 e outubro de 2026, período no qual a consultoria intermediou mais de 4 mil contratações. A transição vinha ganhando tração desde o ano passado, quando os encontros virtuais atingiram 28% do total. Até 2024, o canal telefônico era soberano, respondendo por uma fatia entre 87% e 97% das entrevistas anuais.

Essa ascensão das interações por vídeo acompanha um movimento mais amplo de digitalização corporativa e o avanço da Inteligência Artificial (IA) em etapas que vão da triagem de currículos à identificação de competências e organização dos perfis dos candidatos.

O avanço da IA e o novo papel das lideranças



A maturidade do uso tecnológico no ambiente corporativo brasileiro tem crescido em ritmo acelerado. Um levantamento recente do Google Cloud em parceria com a IDC e a Provokers — que ouviu 650 profissionais de empresas brasileiras com 500 ou mais funcionários em setembro de 2026 — revelou que 71% dos entrevistados já utilizam assistentes de IA no cotidiano de trabalho, taxa superior à média da América Latina (63%). Além disso, 59% relatam delegar tarefas a agentes autônomos.

Com a presença ostensiva dessas ferramentas no dia a dia, aumentam a cobrança e os desafios para quem ocupa cargos de gestão. Os executivos passam a ter a missão de compreender os limites da automação, mitigar vieses algorítmicos, assegurar a proteção de dados sensíveis e manter a supervisão humana em decisões críticas — especialmente nas que impactam carreiras e a contratação de pessoal.

“O conhecimento sobre inteligência artificial deixou de ser uma competência exclusiva dos profissionais de tecnologia. Hoje, líderes de recursos humanos, operações, finanças e outras áreas precisam entender como essas ferramentas podem apoiar suas decisões. O desafio é formar executivos que saibam usar comandos e, além disso, gestores capazes de aplicar a tecnologia com estratégia, responsabilidade e visão de negócio”, afirma Fernando Paiva, sócio do Audens Group e cofundador da Audens Edu.

Formação executiva em alta no Recife



A busca por capacitação para encarar esse novo cenário tem impulsionado a educação executiva na capital pernambucana. Para responder à demanda de mercado, a Audens Edu promove, nos dias 28 e 29 de outubro, a oitava turma da Formação em Inteligência Artificial para Executivos.

O programa presencial, voltado a gestores e lideranças, tem carga horária de 20 horas e será realizado no Empresarial RioMar Trade Center, no Recife. O curso aborda aplicações práticas de IA, criação de assistentes personalizados e diretrizes estratégicas para a adoção responsável da tecnologia nas organizações.