Fim do suporte ao Windows Server 2016 alerta empresas para riscos cibernéticos

Empresas que utilizam o Windows Server 2016 têm um prazo crucial para atualizar suas estruturas tecnológicas. Em 12 de janeiro de 2027, a Microsoft encerrará o suporte oficial ao sistema operacional. A partir desta data, a plataforma deixará de receber correções de segurança e assistência técnica, elevando os riscos de vazamento de informações, paralisações operacionais e prejuízos financeiros — um cenário que afeta desde grandes corporações até pequenas e médias empresas.

Embora o sistema continue operacional após a data-limite, a ausência de atualizações contínuas expõe os servidores a invasões automatizadas e a ataques de ransomware, nos quais criminosos criptografam dados e exigem resgate. A vulnerabilidade do ambiente também atrai a atenção para o cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), já que manter infraestruturas desprotegidas pode evidenciar falhas na segurança de dados pessoais.

Segundo Wagner Medeiros Melo, cientista da computação e diretor de Tecnologia e Inovação da Surfix Cloud & Data Center, o impacto é direto na continuidade do negócio. “O servidor não deixa de funcionar no dia 12 de janeiro, mas passa a operar sem a proteção das atualizações regulares da Microsoft. Isso significa que novas vulnerabilidades poderão permanecer sem correção, ampliando as possibilidades de ataques. Muitas empresas concentram nesses servidores informações financeiras, dados de clientes, sistemas de gestão e documentos estratégicos. Uma falha pode comprometer toda a operação”, explica.

Além do risco de brechas no sistema principal, os criminosos costumam visar as cópias de segurança. Para conter essa ameaça, a adoção de estratégias como o backup imutável — que impede a alteração ou exclusão dos dados por um período determinado — surge como medida indispensável. “Hoje, não basta apenas fazer backup. É necessário garantir que as cópias estejam protegidas contra alterações e exclusões indevidas. O backup imutável permite preservar os dados durante um período determinado, mesmo diante de tentativas de comprometimento das credenciais administrativas. Essa proteção, associada ao monitoramento contínuo de vulnerabilidades, é fundamental para reduzir os impactos de um ataque”, destaca Wagner.

Para mitigar os riscos, os especialistas recomendam que o primeiro passo seja a realização de um inventário tecnológico para mapear sistemas legados e máquinas esquecidas em ampliações passadas. A partir daí, as empresas podem avaliar alternativas de modernização, que variam entre a atualização dos servidores locais, a adoção de ambientes híbridos e a migração para a nuvem.

Wagner ressalta que o momento exige visão estratégica. “Muitas empresas acabam investindo continuamente na manutenção de equipamentos antigos, que já apresentam limitações de desempenho e segurança. A migração para a nuvem pode ser uma alternativa para reduzir a dependência dessa estrutura, mas a decisão precisa considerar os sistemas utilizados, os custos e as necessidades de cada negócio. O importante é aproveitar esse momento para modernizar a operação com planejamento".

A orientação é iniciar o diagnóstico imediatamente, testar a compatibilidade de softwares e realizar a transição de maneira gradual para evitar interrupções nos serviços. “Uma migração bem planejada começa pelo diagnóstico. É preciso conhecer as dependências entre os sistemas, testar a compatibilidade das aplicações e estabelecer um plano de retorno caso alguma etapa apresente problemas. O ideal é realizar a transição de forma gradual, começando pelos serviços menos críticos, para reduzir os riscos de paralisação”, orienta o executivo.

Para quem não concluir a transição a tempo, a Microsoft oferece Atualizações de Segurança Estendidas (ESU) sob contratação específica, mas a alternativa é temporária. “O maior erro é esperar o sistema apresentar uma falha ou sofrer um ataque para tomar uma decisão. A empresa precisa avaliar quanto tempo consegue permanecer sem acesso aos próprios dados e quanto isso representa em prejuízo financeiro. Investir preventivamente em segurança e atualização tecnológica é também uma forma de proteger a continuidade do negócio”, diz Wagner Medeiros Melo.