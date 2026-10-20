TIM aposta na Creator Economy e relança o "TIM Beta" com novas condições

Com distribuição 100% descentralizada via criadores de conteúdo e cocriação em comunidade, operadora reformula o plano com 50 GB e acúmulo de dados

A TIM anunciou, nesta terça-feira (20), a reformulação completa do seu plano mais famoso no mercado brasileiro. O TIM Beta agora é Beta Creator, com 50 GB mensais, acúmulo de dados e redes sociais sem desconto na franquia, por R$ 60 ao mês. A operadora abandonou a venda pelos canais tradicionais (como lojas físicas ou site oficial) e passou a adotar os criadores de conteúdo como seus novos canais exclusivos de distribuição e vendas.

Inspirado nas transformações comportamentais da economia criativa e no conceito de "idade funcional", o plano foi redesenhado para atender quem produz e tem alto consumo das redes digitais. A TIM estruturou uma estratégia de distribuição fundamentada em comunidades. A operação é impulsionada pela TIM House, plataforma da operadora que já conta com mais de 80.000 criadores cadastrados.

Para o lançamento, foi selecionado um squad inicial de 20 criadores de conteúdo, que se expandirá para 60 integrantes até dezembro. Esses influenciadores ganham um ano de plano gratuito e cotas mensais de convites para distribuir aos seus seguidores. A empresa não abre os número de convites iniciais e atual base de clientes Beta.

"Ele é exclusivamente um produto veiculado por e para criadores de conteúdo. Entendemos que são essas pessoas que referenciam e que vão de fato ser os canais de vendas e distribuição desse novo plano, numa coisa completamente nova dentro de Telecom", explica Júlia Martins, diretora de marketing do pré-pago da TIM Brasil.

Martins destaca ainda que a proposta acompanha o momento em que mais de 14 milhões de brasileiros movimentam a economia criativa. O beta foi um produto lançado em 2010 com posicionamento jovem e de pertencimento, com participação exclusiva a partir do recebimento de convites, que segue sendo a forma de acesso. "O legal desse plano é que ele nunca está pronto. Por isso que essa interação com a comunidade é viva e contínua. O plano sempre vai acompanhar aquilo que a sua comunidade entender que é necessário para ela naquele momento".

A cocriação envolveu uma comunidade no WhatsApp chamada Beta Creator, que já reúne mais de 8.000 participantes ativos, além de ações interativas como convites secretos distribuídos via QR Code. "A TIM se posiciona há muito tempo como essa marca parceira da Creator Economy. Lançamos a TIM House este ano e foi ouvindo esses criadores que entendemos os seus desejos e necessidades. Mais do que um plano, o Beta é uma comunidade. Trouxemos embaixadores e influenciadores que têm uma base cronicamente online, desenvolvendo um plano pensado para a realidade de uso do dia a dia", reforça Eduarda Tavares, gerente de mídias sociais da TIM Brasil.

Oferta e condições do novo TIM Beta Creator

O novo plano atualiza e simplifica os benefícios do contrato antigo

Valor mensal: mantido em R$ 60/mês.

Franquia de dados: 50 GB de internet.

Rollover (acúmulo de dados): o saldo de dados não utilizado no mês acumula para o período seguinte e não expira enquanto a linha permanecer ativa no plano.

Redes sociais inclusas: navegação sem descontar da franquia tradicional no Instagram, Facebook, TikTok e X (antigo Twitter).

Serviços de conteúdo e benefícios: inclui Deezer Premium e passa a integrar o TIM + Vantagens, programa de fidelidade que oferece 50% de desconto em cinemas, ofertas em lojas e sorteios.



Plano único e fim da gamificação antiga: a mecânica de jogos e a divisão por categorias (Beta, Lab e Lab Plus) foram removidas nesta fase de lançamento, unificando a oferta.



Centralização de apps: o aplicativo exclusivo do antigo Beta será descontinuado; toda a gestão do plano e validação de convites passa a ser realizada diretamente dentro do app Meu TIM.

A base legada do plano passará a ser tratada como Beta Founder. Esses clientes antigos receberão prioridade através de ações para efetuar a migração direta para o novo formato.

Para novos usuários, a entrada permanece exclusivamente via convite disponibilizado por influenciadores ou por clientes ativos da base. Ao receber o código, o usuário realiza a validação no aplicativo Meu TIM, faz o pagamento e ativa a linha.