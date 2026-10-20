Inter inaugura escritório no Recife Antigo e impulsiona presença do setor financeiro no Porto Digital

Com a nova unidade pernambucana, o Inter amplia sua malha operacional, que já conta com a sede em Belo Horizonte, unidades em SP, Curitiba e Miami

O Inter inaugura nesta terça-feira (20) seu novo escritório no Recife, expandindo sua operação em um dos principais ecossistemas de tecnologia e inovação do País. Localizada no Paço da Alfândega, no Recife Antigo, a nova unidade ocupa 900 metros quadrados no coração do Porto Digital. A chegada da instituição financeira ao parque tecnológico reforça um movimento de atração de negócios que transcendem o setor puramente tecnológico, com destaque para o segmento financeiro, que demanda soluções tecnológicas robustas e altamente focadas em segurança e prestação de serviços.

Voltada prioritariamente para os times de tecnologia, a nova infraestrutura conta com 154 posições de trabalho, salas de reunião e espaços de convivência projetados para estimular a integração e a colaboração. A iniciativa visa acelerar a troca de conhecimento, a experimentação e a criação de tecnologias voltadas para aumentar a eficiência e a inteligência dos produtos oferecidos pela instituição. Além disso, o movimento faz parte do plano de atrair e capacitar profissionais para liderar soluções de próxima geração baseadas em inteligência artificial e análise de dados.

"O Recife reúne talento, inovação e um ambiente tecnológico vibrante. Estar presente nesse ecossistema nos aproxima de profissionais que estão construindo o futuro da tecnologia. Queremos atrair e desenvolver pessoas capazes de liderar essa nova era, marcada pelo avanço da inteligência artificial e pela busca constante por soluções mais inteligentes, eficientes e relevantes para nossos clientes", afirma o CIO do Inter, Guilherme Ximenes.

Com a nova unidade pernambucana, o Inter amplia sua malha operacional, que já conta com a sede em Belo Horizonte, duas unidades em São Paulo, um escritório em Curitiba e a sede global em Miami. A expansão consolida a estrutura do grupo para impulsionar projetos de inovação e inteligência artificial, conectando a companhia a uma das mais importantes redes de talentos do Brasil.

Pioneiro ao lançar o primeiro banco 100% digital do País em 2015, além de ter integrado marketplace e rede social financeira à sua plataforma, o Inter atua hoje como um Super App Financeiro Global. Atendendo a mais de 45 milhões de clientes no mundo, a instituição administra uma carteira de crédito de R$ 55,3 bilhões, possui patrimônio líquido de R$ 10,6 bilhões e ativos totais que somam R$ 102,9 bilhões, mantendo um índice de eficiência de 42,1%.

No Porto Digital, o Inter se junta a um parque com R$ 7,4 bilhões de faturamento e mais de 540 empresas, entre elas Bradesco e Banco do Brasil, que já mantêm hubs de inovação e tecnologia no parque.