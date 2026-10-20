Avantia apresenta inteligência artificial e analíticos próprios de CFTV no SegSummit

Completando 28 anos de história, a Avantia possui presença nacional e atua em setores variados com soluções de infraestrutura e segurança

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A Avantia, integradora e implementadora de sistemas de segurança eletrônica, participa nesta quarta-feira (21) do SegSummit 2026, realizado no Distrito Anhembi, em São Paulo. O evento congrega cerca de 95% do mercado de segurança nacional e serve de vitrine para a empresa demonstrar, ao vivo, ferramentas de inteligência artificial e analíticos próprios aplicados ao CFTV, já em operação em grandes corporações do país.

A empresa molda cada projeto conforme as necessidades específicas de cada cliente, buscando reduzir custos e gerar resultados mensuráveis. No estande, os visitantes podem testar soluções de vídeo desenvolvidas pela WeSafer, braço digital da companhia. Por se tratarem de tecnologias próprias, os analíticos operam em equipamentos de qualquer marca e independentemente da tecnologia embarcada, otimizando o parque já instalado.

Próximo ao espaço da Avantia, a SafeCompany exibe uma plataforma de dados voltada à centralização da gestão de riscos e segurança em um único ambiente. O recurso visa simplificar a rotina gerencial, auxiliar na tomada de decisão em tempo real e otimizar custos operacionais.

Para o CEO da Avantia Tecnologia e Segurança, Silvio Aragão, a presença no evento é estratégica para consolidar a imagem da companhia como união de conhecimento em segurança eletrônica e inovação tecnológica. "O evento reúne grande parte do mercado de segurança em um único ambiente, criando uma oportunidade importante para estreitar relacionamentos, trocar experiências e apresentar soluções alinhadas aos desafios reais das organizações", afirma o executivo, destacando o papel da inteligência artificial em transformar imagens em informações relevantes para a tomada de decisão.

Completando 28 anos de história, a Avantia possui presença nacional e atua em setores variados com soluções que englobam videomonitoramento com IA, controle de acesso, infraestrutura de TI, IoT, automação predial e detecção de incêndio.