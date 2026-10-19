Sandisk confirma parceria exclusiva de armazenamento dos novos óculos da Meta

A Sandisk atua no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de memória para infraestruturas corporativas e IA até dispositivos de consumo

A Sandisk anunciou uma parceria com a Meta para se tornar a fornecedora exclusiva de soluções de armazenamento flash de última geração dos novos óculos de realidade virtual da marca, previstos para chegar ao mercado no outono de 2027. Desenvolvidos em colaboração direta com a Meta, os novos dispositivos farão parte do ecossistema oficial de acessórios Made for Meta.

A linha contará com cartões de memória SanDisk microSD Express e unidades flash USB-C, devidamente testados e certificados para garantir compatibilidade e alto desempenho. As soluções foram projetadas para atender à crescente demanda por espaço exigida por bibliotecas cada vez maiores de jogos, aplicativos e conteúdos imersivos em realidade virtual.

Segundo Susan Park, vice-presidente de Gestão de Produtos de Consumo da Sandisk, a união busca impulsionar a nova fase da tecnologia. “Estamos muito empolgados por sermos a fornecedora exclusiva de armazenamento para ajudar a Meta a impulsionar o futuro da realidade virtual”, afirmou a executiva. “Os cartões de memória microSD Express de alto desempenho da Sandisk se integram perfeitamente aos novos Meta VR Glasses e oferecem acesso imediato à capacidade adicional de armazenamento, permitindo que os usuários aproveitem plenamente seus conteúdos favoritos de mídia e entretenimento premium".

Para integrar o selo Made for Meta, os produtos da Sandisk passaram por testes de qualidade estabelecidos pela parceira. O objetivo é assegurar o funcionamento ideal do hardware e permitir que os consumidores expandam a capacidade dos óculos com segurança para capturar e armazenar mídias pesadas.

Os novos dispositivos de armazenamento da Sandisk serão distribuídos globalmente nos mesmos mercados em que os óculos de realidade virtual da Meta forem comercializados. Com mais de três décadas de atuação, a Sandisk atua no desenvolvimento e fabricação de tecnologias de memória que atendem desde infraestruturas corporativas e inteligência artificial até dispositivos de consumo.